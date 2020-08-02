Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1604160516061607 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Нед 02 сер, 2020 18:28 ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав: А у них есть цели?

Можете назвать? А у них есть цели?Можете назвать?

а самому подумати, напр.,

світ розвивається від простого до складнішого ...

стає різноманітнішим ... а самому подумати, напр.,світ розвивається від простого до складнішого ...стає різноманітнішим ...

А самому подумать?

Кто Вам сказал, что это цель ?

У Вас прямая связь с Господом богом?

Ещё напишите, что цель Вселенной - создание/появление человека. А самому подумать?Кто Вам сказал, что этоУ Вас прямая связь с Господом богом?Ещё напишите, что цель Вселенной - создание/появление человека.

"Человек - венец творенья", це ніби ідея з Біблії.



ЛАД, от до чого то все оце передьоргування? "Человек - венец творенья", це ніби ідея з Біблії.ЛАД, от до чого то все оце передьоргування? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20811 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1489 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 18:45 THB написав: За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254.



Про це повідомило Головне управління статистики в Дніпропетровській області у відповіді на запит журналіста «Лица».



Всього, за перші п’ять місяців поточного року на Дніпропетровщині померло 21,6 тис людей – це на 1,2 тис померлих менше, ніж минулоріч.



Найбільше смертей, як в регіоні так і загалом по Україні, – від хвороб системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця.



Станом на кінець травня 2020-го в Дніпропетровській області загинуло десять громадян, в яких виявили COVID-19.



https://litsa.com.ua/wp-content/uploads ... D1%8C2.jpg За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254.Про це повідомило Головне управління статистики в Дніпропетровській області у відповіді на запит журналіста «Лица».Найбільше смертей, як в регіоні так і загалом по Україні, – від хвороб системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця.Станом на кінець травня 2020-го в Дніпропетровській області загинуло десять громадян, в яких виявили COVID-19.

от що робить цілющий карантин, людей мре менше, чим минулоріч от що робить цілющий карантин, людей мре менше, чим минулоріч https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20811 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1489 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 19:02 ЛАД написав: Вкладчик1234, flyman

Сейчас поменялись критерии отнесения к зонам.

Упор больше не на абсолютные величины, а на динамику. См., например, здесь - https://www.unn.com.ua/ru/news/1883726-vidsogodni-v-ukrayini-zminilis-pravila-karantinu-scho-vidomo .

В Киеве больных много, но динамика пока в порядке (в пределах нормативов) - уже были разьяснения. Во Львове, видимо, тоже. Где-то попадалась таблица с цифрами по областям, но сейчас не могу найти. Сейчас поменялись критерии отнесения к зонам.Упор больше не на абсолютные величины, а на динамику. См., например, здесь -В Киеве больных много, но динамика пока в порядке (в пределах нормативов) - уже были разьяснения. Во Львове, видимо, тоже. Где-то попадалась таблица с цифрами по областям, но сейчас не могу найти.

Так там Бережани і Бучачцький район ковідні, це край географії. Там могли би і вводити посилений карантин. Так там Бережани і Бучачцький район ковідні, це край географії. Там могли би і вводити посилений карантин. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20811 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1489 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1604160516061607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7110 1609207

ЛОБ П'ят 31 лип, 2020 19:49