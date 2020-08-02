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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1604160516061607

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:А у них есть цели?
Можете назвать?

а самому подумати, напр.,
світ розвивається від простого до складнішого ...
стає різноманітнішим ...

А самому подумать?
Кто Вам сказал, что это цель?
У Вас прямая связь с Господом богом?
Ещё напишите, что цель Вселенной - создание/появление человека. :)

"Человек - венец творенья", це ніби ідея з Біблії.

ЛАД, от до чого то все оце передьоргування?
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:45

  THB написав:За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254.

Про це повідомило Головне управління статистики в Дніпропетровській області у відповіді на запит журналіста «Лица».

Всього, за перші п’ять місяців поточного року на Дніпропетровщині померло 21,6 тис людей – це на 1,2 тис померлих менше, ніж минулоріч.

Найбільше смертей, як в регіоні так і загалом по Україні, – від хвороб системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця.

Станом на кінець травня 2020-го в Дніпропетровській області загинуло десять громадян, в яких виявили COVID-19.

https://litsa.com.ua/wp-content/uploads ... D1%8C2.jpg

от що робить цілющий карантин, людей мре менше, чим минулоріч
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:02

  ЛАД написав:Вкладчик1234, flyman
Сейчас поменялись критерии отнесения к зонам.
Упор больше не на абсолютные величины, а на динамику. См., например, здесь - https://www.unn.com.ua/ru/news/1883726-vidsogodni-v-ukrayini-zminilis-pravila-karantinu-scho-vidomo.
В Киеве больных много, но динамика пока в порядке (в пределах нормативов) - уже были разьяснения. Во Львове, видимо, тоже. Где-то попадалась таблица с цифрами по областям, но сейчас не могу найти.

Так там Бережани і Бучачцький район ковідні, це край географії. Там могли би і вводити посилений карантин.
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