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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1604160516061607

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:А у них есть цели?
Можете назвать?

а самому подумати, напр.,
світ розвивається від простого до складнішого ...
стає різноманітнішим ...

А самому подумать?
Кто Вам сказал, что это цель?
У Вас прямая связь с Господом богом?
Ещё напишите, что цель Вселенной - создание/появление человека. :)

"Человек - венец творенья", це ніби ідея з Біблії.

ЛАД, от до чого то все оце передьоргування?
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:45

  THB написав:За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254.

Про це повідомило Головне управління статистики в Дніпропетровській області у відповіді на запит журналіста «Лица».

Всього, за перші п’ять місяців поточного року на Дніпропетровщині померло 21,6 тис людей – це на 1,2 тис померлих менше, ніж минулоріч.

Найбільше смертей, як в регіоні так і загалом по Україні, – від хвороб системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця.

Станом на кінець травня 2020-го в Дніпропетровській області загинуло десять громадян, в яких виявили COVID-19.

https://litsa.com.ua/wp-content/uploads ... D1%8C2.jpg

от що робить цілющий карантин, людей мре менше, чим минулоріч
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:02

  ЛАД написав:Вкладчик1234, flyman
Сейчас поменялись критерии отнесения к зонам.
Упор больше не на абсолютные величины, а на динамику. См., например, здесь - https://www.unn.com.ua/ru/news/1883726-vidsogodni-v-ukrayini-zminilis-pravila-karantinu-scho-vidomo.
В Киеве больных много, но динамика пока в порядке (в пределах нормативов) - уже были разьяснения. Во Львове, видимо, тоже. Где-то попадалась таблица с цифрами по областям, но сейчас не могу найти.

Так там Бережани і Бучачцький район ковідні, це край географії. Там могли би і вводити посилений карантин.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:48

В Мельбурне с среды, 5 августа закрываются детсады на 6 недель чего не было в предыдущий период март- июнь, от дома можно отходить если не на работу не более чем на 5 км в маске.
https://sem40.co.il/print:page,1,321962 ... irusa.html
Sabah (Турция): йогурт и кефир защищают от коронавируса
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:11

Суддя призначив резонансну справу Касьяненка проти Китаю та влади України до розгляду: https://www.facebook.com/groups/1712408 ... 265173882/

Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиков :wink:

Кстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей.
Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...

Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.

Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89672765

Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается :(
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 02 сер, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:13

  ЛАД написав:Да, спасибо ответившим на мой вопрос по Крыму

Да едь уже в Крым и там оставайся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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