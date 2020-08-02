THB написав:За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254.
Про це повідомило Головне управління статистики в Дніпропетровській області у відповіді на запит журналіста «Лица». Всього, за перші п’ять місяців поточного року на Дніпропетровщині померло 21,6 тис людей – це на 1,2 тис померлих менше, ніж минулоріч.
Найбільше смертей, як в регіоні так і загалом по Україні, – від хвороб системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця.
Станом на кінець травня 2020-го в Дніпропетровській області загинуло десять громадян, в яких виявили COVID-19.
В Мельбурне с среды, 5 августа закрываются детсады на 6 недель чего не было в предыдущий период март- июнь, от дома можно отходить если не на работу не более чем на 5 км в маске. https://sem40.co.il/print:page,1,321962 ... irusa.html Sabah (Турция): йогурт и кефир защищают от коронавируса
Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиков
Кстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей. Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...
Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.
Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89672765
Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 02 сер, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.