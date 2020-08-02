Додано: Нед 02 сер, 2020 20:11

Суддя призначив резонансну справу Касьяненка проти Китаю та влади України до розгляду:Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиковКстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей.Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок:Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается