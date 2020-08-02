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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1605160616071608

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:56

  zРадио написав:
.....
Логика такова, что несмотря на ситуативные потери карантинной экономики, они являются меньшим злом, нежели страхи и ставки на ухудшение эпидемиологической ситуации, надолго снижающие инвестиционные и потребительские настроения.
.....

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:59

  Igneus написав:Суддя призначив резонансну справу Касьяненка проти Китаю та влади України до розгляду: https://www.facebook.com/groups/1712408 ... 265173882/

Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиков :wink:

Кстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей.
Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...

Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.

Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89672765

Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается :(

Вы вообще по номеру дела сам позов читали? Это ж пи**, а не специалист... Но плохой пиар тоже пиар, да?
stm
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