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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1605160616071608 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Нед 02 сер, 2020 21:56 zРадио написав:

.....

Логика такова, что несмотря на ситуативные потери карантинной экономики, они являются меньшим злом, нежели страхи и ставки на ухудшение эпидемиологической ситуации, надолго снижающие инвестиционные и потребительские настроения.

..... .....Логика такова, что несмотря на ситуативные потери карантинной экономики, они являются меньшим злом, нежели страхи и ставки на ухудшение эпидемиологической ситуации, надолго снижающие инвестиционные и потребительские настроения......

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. ЛАД 2 Повідомлень: 16945 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4509 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 21:59 Igneus написав: Суддя призначив резонансну справу Касьяненка проти Китаю та влади України до розгляду: https://www.facebook.com/groups/1712408 ... 265173882/



Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиков



Кстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей.

Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...



Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.



Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89672765



Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается Суддя призначив резонансну справу Касьяненка проти Китаю та влади України до розгляду:Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиковКстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей.Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок:Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается

Вы вообще по номеру дела сам позов читали? Это ж пи**, а не специалист... Но плохой пиар тоже пиар, да? Вы вообще по номеру дела сам позов читали? Это ж пи**, а не специалист... Но плохой пиар тоже пиар, да? stm

Повідомлень: 2477 З нами з: 04.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 22:39 ЛАД написав: Насчёт ночных клубов попробую поинтересоваться у молодежи. Насчёт ночных клубов попробую поинтересоваться у молодежи.



Доложу.

Хоть и не совсем молодежь, а целый капитан, в самом расцвете репродуктивного потенциала.

Аж гуде.

До утра. Солнце уже высоко, когда самые стойкие расползаются.

Доложу.Хоть и не совсем молодежь, а целый капитан, в самом расцвете репродуктивного потенциала.Аж гуде.До утра. Солнце уже высоко, когда самые стойкие расползаются. Libo 2

Повідомлень: 8311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4034 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 01:24 flyman написав: ЛАД написав: flyman написав: .........

а самому подумати, напр.,

світ розвивається від простого до складнішого ...

стає різноманітнішим ... .........а самому подумати, напр.,світ розвивається від простого до складнішого ...стає різноманітнішим ...

А самому подумать?

Кто Вам сказал, что это цель ?

У Вас прямая связь с Господом богом?

Ещё напишите, что цель Вселенной - создание/появление человека. А самому подумать?Кто Вам сказал, что этоУ Вас прямая связь с Господом богом?Ещё напишите, что цель Вселенной - создание/появление человека.

"Человек - венец творенья", це ніби ідея з Біблії.



ЛАД, от до чого то все оце передьоргування? "Человек - венец творенья", це ніби ідея з Біблії.ЛАД, от до чого то все оце передьоргування?

Не понял, в чём передёргивание? Не понял, в чём передёргивание? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16945 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4509 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 01:28 https://medportal.ru/mednovosti/biolog-oblasova-o-fenomene-antiprivivochnikov-milliony-muh-ne-mogut-oshibatsya/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com .

Харизматичность, эмоциональность, но при этом активность и организованность антипрививочных сообществ делает свое дело. Думаю, что менталитет тоже важен. Мы же привыкли, что от нас вечно что-то скрывают, так что в этом тезисе не сомневаемся. Многочисленность этих групп тоже на руку. Ведь миллионы мух не могут ошибаться. Очень простенько, но по делу о прививках - Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16945 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4509 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1605160616071608 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7110 1609422

ЛОБ П'ят 31 лип, 2020 19:49