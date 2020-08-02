zРадио написав: ..... Логика такова, что несмотря на ситуативные потери карантинной экономики, они являются меньшим злом, нежели страхи и ставки на ухудшение эпидемиологической ситуации, надолго снижающие инвестиционные и потребительские настроения. .....
Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиков
Кстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей. Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...
Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.
Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89672765
Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается
Вы вообще по номеру дела сам позов читали? Это ж пи**, а не специалист... Но плохой пиар тоже пиар, да?
Харизматичность, эмоциональность, но при этом активность и организованность антипрививочных сообществ делает свое дело. Думаю, что менталитет тоже важен. Мы же привыкли, что от нас вечно что-то скрывают, так что в этом тезисе не сомневаемся. Многочисленность этих групп тоже на руку. Ведь миллионы мух не могут ошибаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.