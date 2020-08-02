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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1606160716081609>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:56

  zРадио написав:
.....
Логика такова, что несмотря на ситуативные потери карантинной экономики, они являются меньшим злом, нежели страхи и ставки на ухудшение эпидемиологической ситуации, надолго снижающие инвестиционные и потребительские настроения.
.....

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:59

  Igneus написав:Суддя призначив резонансну справу Касьяненка проти Китаю та влади України до розгляду: https://www.facebook.com/groups/1712408 ... 265173882/

Не хотите поучаствовать в "масштабном политическом шоу", как выразилась одна из форумчанок в комментарии? Например, третьими лицами на стороне истца или ответчиков :wink:

Кстати, как всегда в таких делах, система автоматического распределения дел удивительным образом выбирает именно бывших военных судей.
Если по Януковичу, то Дячук, если по коронавирусу, то Шурко...

Итак, плохи у коронавируса дела, если уже судебным решением хотят установить преюдициальный факт его угрозы для людей.

Кроме того, это оказывается будет уже апелляционное рассмотрение жалобы Касьяненко, поскольку суд первой инстанции возвратил ему исковое заявление всвязи с неустранением ее недостатков в установленный срок:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89672765

Совсем неприятная ситуация в суде для коронавируса складывается :(

Вы вообще по номеру дела сам позов читали? Это ж пи**, а не специалист... Но плохой пиар тоже пиар, да?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:39

  ЛАД написав:Насчёт ночных клубов попробую поинтересоваться у молодежи.


Доложу.
Хоть и не совсем молодежь, а целый капитан, в самом расцвете репродуктивного потенциала. :oops:
Аж гуде. :cry:
До утра. Солнце уже высоко, когда самые стойкие расползаются.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 01:24

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
а самому подумати, напр.,
світ розвивається від простого до складнішого ...
стає різноманітнішим ...

А самому подумать?
Кто Вам сказал, что это цель?
У Вас прямая связь с Господом богом?
Ещё напишите, что цель Вселенной - создание/появление человека. :)

"Человек - венец творенья", це ніби ідея з Біблії.

ЛАД, от до чого то все оце передьоргування?

Не понял, в чём передёргивание?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 01:28

Очень простенько, но по делу о прививках - https://medportal.ru/mednovosti/biolog-oblasova-o-fenomene-antiprivivochnikov-milliony-muh-ne-mogut-oshibatsya/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com.
Харизматичность, эмоциональность, но при этом активность и организованность антипрививочных сообществ делает свое дело. Думаю, что менталитет тоже важен. Мы же привыкли, что от нас вечно что-то скрывают, так что в этом тезисе не сомневаемся. Многочисленность этих групп тоже на руку. Ведь миллионы мух не могут ошибаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 05:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

О "реформаторах":
https://www.youtube.com/watch?v=0V_QlIX85WM
Интересная вещь прозвучала из уст Швили:
- Оказывается при мед реформе в Грузии количество врачей, мед работников значительно выросла!
- Интересно - какая ...зда в лапти обувает всю Украину, и откровенно ложит остатки здравоохранения?

- "А царь-то ряженный!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 73158
Нових - 990

Одужало - 39876 (+333)
Загинуло - 1738 (+13)
Підозри - 126311 (+1072)

Вінницька область — 2815 (+25)
Волинська область — 3949 (+61)
Дніпропетровська область — 1438 (+17)
Донецька область — 898 (0)
Житомирська область — 1948 (+27)
Закарпатська область — 5318 (+51)
Запорізька область — 846 (+23)
Івано-Франківська область — 4914 (+119)
Кіровоградська область — 711 (+1)
м. Київ — 8554 (+102)
Київська область — 3845 (+22)
Львівська область — 9921 (+138)
Луганська область — 128 (0)
Миколаївська область — 642 (+21)
Одеська область — 3482 (+68)
Полтавська область — 459 (0)
Рівненська область — 6270 (+75)
Сумська область — 541 (+12)
Тернопільська область — 3113 (+27)
Харківська область — 3950 (+88)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1189 (+9)
Чернівецька область — 6143 (+82)
Черкаська область — 954 (+5)
Чернігівська область — 900 (+17)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:05

  THB написав:От болезней кожи умерло на 50% больше народу,чем от ковид.

Вы предлагаете запретить нахождение на солнце с 12 до 17 часов и пользоваться защитными перчатками в общественных местах ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:06

Зображення
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 73158
Нових - 990

Одужало - 39876 (+333)
Загинуло - 1738 (+13)
Підозри - 126311 (+1072)

Вінницька область — 2815 (+25)
Волинська область — 3949 (+61)
Дніпропетровська область — 1438 (+17)
Донецька область — 898 (0)
Житомирська область — 1948 (+27)
Закарпатська область — 5318 (+51)
Запорізька область — 846 (+23)
Івано-Франківська область — 4914 (+119)
Кіровоградська область — 711 (+1)
м. Київ — 8554 (+102)
Київська область — 3845 (+22)
Львівська область — 9921 (+138)
Луганська область — 128 (0)
Миколаївська область — 642 (+21)
Одеська область — 3482 (+68)
Полтавська область — 459 (0)
Рівненська область — 6270 (+75)
Сумська область — 541 (+12)
Тернопільська область — 3113 (+27)
Харківська область — 3950 (+88)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1189 (+9)
Чернівецька область — 6143 (+82)
Черкаська область — 954 (+5)
Чернігівська область — 900 (+17)

Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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