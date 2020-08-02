THB написав:За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254
Совершенно очевидно, что карантинные меры, дистанцирование, масочный режим, особенно закрытие детских садов и школ, всё это нанесло сокрушительный удар по некоронавирусным респираторным инфекционным заболеваниям. Если раньше нормально было, чтообы подкашливающий человек пришел на работу в офис и накашливал там целый день на других, объясняя это производственной необходимостью. То сейчас такого человека соседи по офису пинками под зад выгонят болеть дома. Если прошлым летом кашляющие, чихающие и сморкающиеся люди были обыденностью в магазинах, транспорте и тд. То сейчас иногда ловишь себя на мысли, что за целый день нахождения в городской суете, ни один человек не кашлянул, не чихнул и даже не сморкнулся. Практически нирвана.
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
сколько же в мире идиотов
по разных данных от 73% (по результатах опросов в Украине) до 97%. Я таких вижу\определяю за пол километра по масках на лице и по перчатках.
Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .
varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах Всього випадків - 73158 Нових - 990 Одужало - 39876 (+333) Загинуло - 1738 (+13) Підозри - 126311 (+1072)
Вінницька область — 2815 (+25) Волинська область — 3949 (+61) Дніпропетровська область — 1438 (+17) Донецька область — 898 (0) Житомирська область — 1948 (+27) Закарпатська область — 5318 (+51) Запорізька область — 846 (+23) Івано-Франківська область — 4914 (+119) Кіровоградська область — 711 (+1) м. Київ — 8554 (+102) Київська область — 3845 (+22) Львівська область — 9921 (+138) Луганська область — 128 (0) Миколаївська область — 642 (+21) Одеська область — 3482 (+68) Полтавська область — 459 (0) Рівненська область — 6270 (+75) Сумська область — 541 (+12) Тернопільська область — 3113 (+27) Харківська область — 3950 (+88) Херсонська область — 230 (0) Хмельницька область — 1189 (+9) Чернівецька область — 6143 (+82) Черкаська область — 954 (+5) Чернігівська область — 900 (+17)
Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин!
Зато Харьков рвется в тройку призеров по ежедневному приросту
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Uppi написав: Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .
Завсегдатаи ночных клубов, кабачков и пивных?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty