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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1606160716081609 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11 THB написав: За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254 За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254



Совершенно очевидно, что карантинные меры, дистанцирование, масочный режим, особенно закрытие детских садов и школ, всё это нанесло сокрушительный удар по некоронавирусным респираторным инфекционным заболеваниям.

Если раньше нормально было, чтообы подкашливающий человек пришел на работу в офис и накашливал там целый день на других, объясняя это производственной необходимостью. То сейчас такого человека соседи по офису пинками под зад выгонят болеть дома.

Если прошлым летом кашляющие, чихающие и сморкающиеся люди были обыденностью в магазинах, транспорте и тд. То сейчас иногда ловишь себя на мысли, что за целый день нахождения в городской суете, ни один человек не кашлянул, не чихнул и даже не сморкнулся. Практически нирвана. Совершенно очевидно, что карантинные меры, дистанцирование, масочный режим, особенно закрытие детских садов и школ, всё это нанесло сокрушительный удар по некоронавирусным респираторным инфекционным заболеваниям.Если раньше нормально было, чтообы подкашливающий человек пришел на работу в офис и накашливал там целый день на других, объясняя это производственной необходимостью. То сейчас такого человека соседи по офису пинками под зад выгонят болеть дома.Если прошлым летом кашляющие, чихающие и сморкающиеся люди были обыденностью в магазинах, транспорте и тд. То сейчас иногда ловишь себя на мысли, что за целый день нахождения в городской суете, ни один человек не кашлянул, не чихнул и даже не сморкнулся. Практически нирвана. freeze 4 Повідомлень: 17846 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4334 раз. Подякували: 7012 раз. Профіль 22 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 09:50 yama написав: adeges написав: Igneus написав: 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324



Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.

Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права. 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протестуЗауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.



сколько же в мире идиотов сколько же в мире идиотов

по разных данных от 73% (по результатах опросов в Украине) до 97%.

Я таких вижу\определяю за пол километра по масках на лице и по перчатках. по разных данных от 73% (по результатах опросов в Украине) до 97%.Я таких вижу\определяю за пол километра по масках на лице и по перчатках.

Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .

Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек . Uppi Повідомлень: 135 З нами з: 22.04.20 Подякував: 25 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 10:03 flyman написав: varlo написав: Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 73158

Нових - 990

Одужало - 39876 (+333)

Загинуло - 1738 (+13)

Підозри - 126311 (+1072)



Вінницька область — 2815 (+25)

Волинська область — 3949 (+61)

Дніпропетровська область — 1438 (+17)

Донецька область — 898 (0)

Житомирська область — 1948 (+27)

Закарпатська область — 5318 (+51)

Запорізька область — 846 (+23)

Івано-Франківська область — 4914 (+119)

Кіровоградська область — 711 (+1)

м. Київ — 8554 (+102)

Київська область — 3845 (+22)

Львівська область — 9921 (+138)

Луганська область — 128 (0)

Миколаївська область — 642 (+21)

Одеська область — 3482 (+68)

Полтавська область — 459 (0)

Рівненська область — 6270 (+75)

Сумська область — 541 (+12)

Тернопільська область — 3113 (+27)

Харківська область — 3950 (+88)

Херсонська область — 230 (0)

Хмельницька область — 1189 (+9)

Чернівецька область — 6143 (+82)

Черкаська область — 954 (+5)

Чернігівська область — 900 (+17) Статистика COVID-19 у регіонахВсього випадків - 73158Нових - 990Одужало - 39876 (+333)Загинуло - 1738 (+13)Підозри - 126311 (+1072)Вінницька область — 2815 (+25)Волинська область — 3949 (+61)Дніпропетровська область — 1438 (+17)Донецька область — 898 (0)Житомирська область — 1948 (+27)Закарпатська область — 5318 (+51)Запорізька область — 846 (+23)Івано-Франківська область — 4914 (+119)Кіровоградська область — 711 (+1)м. Київ — 8554 (+102)Київська область — 3845 (+22)Львівська область — 9921 (+138)Луганська область — 128 (0)Миколаївська область — 642 (+21)Одеська область — 3482 (+68)Полтавська область — 459 (0)Рівненська область — 6270 (+75)Сумська область — 541 (+12)Тернопільська область — 3113 (+27)Харківська область — 3950 (+88)Херсонська область — 230 (0)Хмельницька область — 1189 (+9)Чернівецька область — 6143 (+82)Черкаська область — 954 (+5)Чернігівська область — 900 (+17)

Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин! Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин!

Зато Харьков рвется в тройку призеров по ежедневному приросту Зато Харьков рвется в тройку призеров по ежедневному приросту Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17493 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1943 раз. Подякували: 2789 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 10:05 Uppi написав: Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек . Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .

Завсегдатаи ночных клубов, кабачков и пивных? Завсегдатаи ночных клубов, кабачков и пивных? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17493 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1943 раз. Подякували: 2789 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1606160716081609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7111 1609668

ЛОБ Пон 03 сер, 2020 08:47