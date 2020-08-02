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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1606160716081609

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11

  THB написав:За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254


Совершенно очевидно, что карантинные меры, дистанцирование, масочный режим, особенно закрытие детских садов и школ, всё это нанесло сокрушительный удар по некоронавирусным респираторным инфекционным заболеваниям.
Если раньше нормально было, чтообы подкашливающий человек пришел на работу в офис и накашливал там целый день на других, объясняя это производственной необходимостью. То сейчас такого человека соседи по офису пинками под зад выгонят болеть дома.
Если прошлым летом кашляющие, чихающие и сморкающиеся люди были обыденностью в магазинах, транспорте и тд. То сейчас иногда ловишь себя на мысли, что за целый день нахождения в городской суете, ни один человек не кашлянул, не чихнул и даже не сморкнулся. Практически нирвана.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:50

  yama написав:
  adeges написав:
  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.


сколько же в мире идиотов

по разных данных от 73% (по результатах опросов в Украине) до 97%.
Я таких вижу\определяю за пол километра по масках на лице и по перчатках.

Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:03

  flyman написав:
  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 73158
Нових - 990
Одужало - 39876 (+333)
Загинуло - 1738 (+13)
Підозри - 126311 (+1072)

Вінницька область — 2815 (+25)
Волинська область — 3949 (+61)
Дніпропетровська область — 1438 (+17)
Донецька область — 898 (0)
Житомирська область — 1948 (+27)
Закарпатська область — 5318 (+51)
Запорізька область — 846 (+23)
Івано-Франківська область — 4914 (+119)
Кіровоградська область — 711 (+1)
м. Київ — 8554 (+102)
Київська область — 3845 (+22)
Львівська область — 9921 (+138)
Луганська область — 128 (0)
Миколаївська область — 642 (+21)
Одеська область — 3482 (+68)
Полтавська область — 459 (0)
Рівненська область — 6270 (+75)
Сумська область — 541 (+12)
Тернопільська область — 3113 (+27)
Харківська область — 3950 (+88)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1189 (+9)
Чернівецька область — 6143 (+82)
Черкаська область — 954 (+5)
Чернігівська область — 900 (+17)

Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин!

Зато Харьков рвется в тройку призеров по ежедневному приросту :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:05

  Uppi написав: Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .

Завсегдатаи ночных клубов, кабачков и пивных?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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З нами з: 12.10.11
Подякував: 1943 раз.
Подякували: 2791 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:03

  Uppi написав:Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .

Я слаб зрением, - пожалуйста момент с манифестациями в Италии?
Испании? Вы в праве даже сослаться на Британию, но и там осознали ошибку.

Может трагедия в другом? Летит в тартарары глобализация? И Германия, пострадала больше всех, из-за карантина в Китае?(недополучены комплектующие, дивиденды, заказы,....)
- Заробитчане, что уже выучили немецкий язык, в вынужденом карантине.(при чём, что уже не однократно заявлялось, ситуация подогревается через общественные сетя из РФ,...)
- А распространение заболеваний компенсируется наличием системы здравоохранения.
- Тогда Вам поверю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:36

  Starikan написав:
  flyman написав:
  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 73158
Нових - 990
Одужало - 39876 (+333)
Загинуло - 1738 (+13)
Підозри - 126311 (+1072)

Вінницька область — 2815 (+25)
Волинська область — 3949 (+61)
Дніпропетровська область — 1438 (+17)
Донецька область — 898 (0)
Житомирська область — 1948 (+27)
Закарпатська область — 5318 (+51)
Запорізька область — 846 (+23)
Івано-Франківська область — 4914 (+119)
Кіровоградська область — 711 (+1)
м. Київ — 8554 (+102)
Київська область — 3845 (+22)
Львівська область — 9921 (+138)
Луганська область — 128 (0)
Миколаївська область — 642 (+21)
Одеська область — 3482 (+68)
Полтавська область — 459 (0)
Рівненська область — 6270 (+75)
Сумська область — 541 (+12)
Тернопільська область — 3113 (+27)
Харківська область — 3950 (+88)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1189 (+9)
Чернівецька область — 6143 (+82)
Черкаська область — 954 (+5)
Чернігівська область — 900 (+17)

Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин!

Зато Харьков рвется в тройку призеров по ежедневному приросту :evil:

ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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