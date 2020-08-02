Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11

THB написав: За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254 За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254

Совершенно очевидно, что карантинные меры, дистанцирование, масочный режим, особенно закрытие детских садов и школ, всё это нанесло сокрушительный удар по некоронавирусным респираторным инфекционным заболеваниям.Если раньше нормально было, чтообы подкашливающий человек пришел на работу в офис и накашливал там целый день на других, объясняя это производственной необходимостью. То сейчас такого человека соседи по офису пинками под зад выгонят болеть дома.Если прошлым летом кашляющие, чихающие и сморкающиеся люди были обыденностью в магазинах, транспорте и тд. То сейчас иногда ловишь себя на мысли, что за целый день нахождения в городской суете, ни один человек не кашлянул, не чихнул и даже не сморкнулся. Практически нирвана.