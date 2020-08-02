THB написав:За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254
Совершенно очевидно, что карантинные меры, дистанцирование, масочный режим, особенно закрытие детских садов и школ, всё это нанесло сокрушительный удар по некоронавирусным респираторным инфекционным заболеваниям. Если раньше нормально было, чтообы подкашливающий человек пришел на работу в офис и накашливал там целый день на других, объясняя это производственной необходимостью. То сейчас такого человека соседи по офису пинками под зад выгонят болеть дома. Если прошлым летом кашляющие, чихающие и сморкающиеся люди были обыденностью в магазинах, транспорте и тд. То сейчас иногда ловишь себя на мысли, что за целый день нахождения в городской суете, ни один человек не кашлянул, не чихнул и даже не сморкнулся. Практически нирвана.
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
сколько же в мире идиотов
по разных данных от 73% (по результатах опросов в Украине) до 97%. Я таких вижу\определяю за пол километра по масках на лице и по перчатках.
Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .
varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах Всього випадків - 73158 Нових - 990 Одужало - 39876 (+333) Загинуло - 1738 (+13) Підозри - 126311 (+1072)
Вінницька область — 2815 (+25) Волинська область — 3949 (+61) Дніпропетровська область — 1438 (+17) Донецька область — 898 (0) Житомирська область — 1948 (+27) Закарпатська область — 5318 (+51) Запорізька область — 846 (+23) Івано-Франківська область — 4914 (+119) Кіровоградська область — 711 (+1) м. Київ — 8554 (+102) Київська область — 3845 (+22) Львівська область — 9921 (+138) Луганська область — 128 (0) Миколаївська область — 642 (+21) Одеська область — 3482 (+68) Полтавська область — 459 (0) Рівненська область — 6270 (+75) Сумська область — 541 (+12) Тернопільська область — 3113 (+27) Харківська область — 3950 (+88) Херсонська область — 230 (0) Хмельницька область — 1189 (+9) Чернівецька область — 6143 (+82) Черкаська область — 954 (+5) Чернігівська область — 900 (+17)
Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин!
Зато Харьков рвется в тройку призеров по ежедневному приросту
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Uppi написав: Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .
Завсегдатаи ночных клубов, кабачков и пивных?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Uppi написав:Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .
Я слаб зрением, - пожалуйста момент с манифестациями в Италии? Испании? Вы в праве даже сослаться на Британию, но и там осознали ошибку.
Может трагедия в другом? Летит в тартарары глобализация? И Германия, пострадала больше всех, из-за карантина в Китае?(недополучены комплектующие, дивиденды, заказы,....) - Заробитчане, что уже выучили немецкий язык, в вынужденом карантине.(при чём, что уже не однократно заявлялось, ситуация подогревается через общественные сетя из РФ,...) - А распространение заболеваний компенсируется наличием системы здравоохранения. - Тогда Вам поверю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах Всього випадків - 73158 Нових - 990 Одужало - 39876 (+333) Загинуло - 1738 (+13) Підозри - 126311 (+1072)
Вінницька область — 2815 (+25) Волинська область — 3949 (+61) Дніпропетровська область — 1438 (+17) Донецька область — 898 (0) Житомирська область — 1948 (+27) Закарпатська область — 5318 (+51) Запорізька область — 846 (+23) Івано-Франківська область — 4914 (+119) Кіровоградська область — 711 (+1) м. Київ — 8554 (+102) Київська область — 3845 (+22) Львівська область — 9921 (+138) Луганська область — 128 (0) Миколаївська область — 642 (+21) Одеська область — 3482 (+68) Полтавська область — 459 (0) Рівненська область — 6270 (+75) Сумська область — 541 (+12) Тернопільська область — 3113 (+27) Харківська область — 3950 (+88) Херсонська область — 230 (0) Хмельницька область — 1189 (+9) Чернівецька область — 6143 (+82) Черкаська область — 954 (+5) Чернігівська область — 900 (+17)
Відключили УЗ від Тернополя, і зразу замість +45 стало +27, цілющий карантин!
Зато Харьков рвется в тройку призеров по ежедневному приросту
ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.
flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.
Тимофей Милованов (Фейсбук) 58 мин. · Як все було? Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я. У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину. Презентацію готувала KSE, у переддень. Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).