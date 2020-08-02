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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1607160816091610

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:43

  Lady_N написав:
  flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.


Тимофей Милованов (Фейсбук)
58 мин. ·
Як все було?
Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я.
У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину.
Презентацію готувала KSE, у переддень.
Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).

Не здивуюсь, що з подібною точністю курс гривні до $ KSE теж прогнозувала для Кабміна
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:46

  Kudrjavuy написав:
  Uppi написав:Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .

Я слаб зрением, - пожалуйста момент с манифестациями в Италии?
Испании? Вы в праве даже сослаться на Британию, но и там осознали ошибку.

Может трагедия в другом? Летит в тартарары глобализация? И Германия, пострадала больше всех, из-за карантина в Китае?(недополучены комплектующие, дивиденды, заказы,....)
- Заробитчане, что уже выучили немецкий язык, в вынужденом карантине.(при чём, что уже не однократно заявлялось, ситуация подогревается через общественные сетя из РФ,...)
- А распространение заболеваний компенсируется наличием системы здравоохранения.
- Тогда Вам поверю.

В Италии в парламенте скандал со статистикой "Итальянский депутат подвергает сомнению официальные данные о корона вирусе, и они сильно его пересекают."

Англия не публикует стату по умершим , нашли кучу ошибок .
Масса источников где официальные лица подвергают сомнению происходящее .
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Англия не публикует стату по умершим , нашли кучу ошибок .
Масса источников где официальные лица подвергают сомнению происходящее .


В Великобритании за эти выходные умерли от коронавируса 82 человека.
Масса официальных источников это какие? Больной коронавирусом Болсонару и еще Ким Ир Сен?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:16

“Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах… Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса”, – заявила доктор Дебора Биркс (координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс выступая на канале CNN. Она подчеркнула, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить людей преклонного возраста или людей с сопутствующими заболеваниями.

Источник: https://www.ukrnews24.net/v-ssha-zayavili-o-novoj-faze-covid-19/
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Пон 03 сер, 2020 11:41
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