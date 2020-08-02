Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1607160816091610 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Пон 03 сер, 2020 16:43 Lady_N написав: flyman написав: ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів. ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.



Тимофей Милованов (Фейсбук)

58 мин. ·

Як все було?

Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я.

У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину.

Презентацію готувала KSE, у переддень.

Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело). Тимофей Милованов (Фейсбук)58 мин. ·Як все було?Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я.У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину.Презентацію готувала KSE, у переддень.Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайтуіз дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).

Не здивуюсь, що з подібною точністю курс гривні до $ KSE теж прогнозувала для Кабміна Не здивуюсь, що з подібною точністю курс гривні до $ KSE теж прогнозувала для Кабміна https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20841 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1143 раз. Подякували: 1492 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 16:46 Kudrjavuy написав: Uppi написав: Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .

Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот какотстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .

Я слаб зрением, - пожалуйста момент с манифестациями в Италии?

Испании? Вы в праве даже сослаться на Британию, но и там осознали ошибку.



Может трагедия в другом? Летит в тартарары глобализация? И Германия, пострадала больше всех, из-за карантина в Китае?(недополучены комплектующие, дивиденды, заказы,....)

- Заробитчане, что уже выучили немецкий язык, в вынужденом карантине.(при чём, что уже не однократно заявлялось, ситуация подогревается через общественные сетя из РФ,...)

- А распространение заболеваний компенсируется наличием системы здравоохранения.

- Тогда Вам поверю. Я слаб зрением, - пожалуйста момент с манифестациями в Италии?Испании? Вы в праве даже сослаться на Британию, но и там осознали ошибку.Может трагедия в другом? Летит в тартарары глобализация? Ииз-за карантина в Китае?(недополучены комплектующие, дивиденды, заказы,....)- Заробитчане, что уже выучили немецкий язык, в вынужденом карантине.(при чём, что уже не однократно заявлялось, ситуация подогревается через общественные сетя из РФ,...)- А распространение заболеваний компенсируется наличием системы здравоохранения.- Тогда Вам поверю.

В Италии в парламенте скандал со статистикой "Итальянский депутат подвергает сомнению официальные данные о корона вирусе, и они сильно его пересекают."



Англия не публикует стату по умершим , нашли кучу ошибок .

Масса источников где официальные лица подвергают сомнению происходящее . В Италии в парламенте скандал со статистикой "Итальянский депутат подвергает сомнению официальные данные о корона вирусе, и они сильно его пересекают."Англия не публикует стату по умершим , нашли кучу ошибок .Масса источников где официальные лица подвергают сомнению происходящее . Uppi Повідомлень: 136 З нами з: 22.04.20 Подякував: 25 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 17:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире Uppi написав: Англия не публикует стату по умершим , нашли кучу ошибок .

Масса источников где официальные лица подвергают сомнению происходящее .



В Великобритании за эти выходные умерли от коронавируса 82 человека.

Масса официальных источников это какие? Больной коронавирусом Болсонару и еще Ким Ир Сен? В Великобритании за эти выходные умерли от коронавируса 82 человека.Масса официальных источников это какие? Больной коронавирусом Болсонару и еще Ким Ир Сен? freeze 4 Повідомлень: 17850 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4335 раз. Подякували: 7014 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 17:16 “Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах… Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса”, – заявила доктор Дебора Биркс (координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс выступая на канале CNN. Она подчеркнула, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить людей преклонного возраста или людей с сопутствующими заболеваниями.

Источник: https://www.ukrnews24.net/v-ssha-zayavili-o-novoj-faze-covid-19/ Источник: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16946 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4510 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1607160816091610 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7113 1610162

ЛОБ Пон 03 сер, 2020 11:41