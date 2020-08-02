flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.
Тимофей Милованов (Фейсбук) 58 мин. · Як все було? Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я. У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину. Презентацію готувала KSE, у переддень. Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).
Не здивуюсь, що з подібною точністю курс гривні до $ KSE теж прогнозувала для Кабміна
Uppi написав:Вот далеки мы от демократии и управления собственным государством . Вот как просвещенные европейцы отстаивают свои права . DW мягко говоря преуменьшает по всей стране вышло около 2 миллионов человек .
Я слаб зрением, - пожалуйста момент с манифестациями в Италии? Испании? Вы в праве даже сослаться на Британию, но и там осознали ошибку.
Может трагедия в другом? Летит в тартарары глобализация? И Германия, пострадала больше всех, из-за карантина в Китае?(недополучены комплектующие, дивиденды, заказы,....) - Заробитчане, что уже выучили немецкий язык, в вынужденом карантине.(при чём, что уже не однократно заявлялось, ситуация подогревается через общественные сетя из РФ,...) - А распространение заболеваний компенсируется наличием системы здравоохранения. - Тогда Вам поверю.
В Италии в парламенте скандал со статистикой "Итальянский депутат подвергает сомнению официальные данные о корона вирусе, и они сильно его пересекают."
Англия не публикует стату по умершим , нашли кучу ошибок . Масса источников где официальные лица подвергают сомнению происходящее .
“Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах… Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса”, – заявила доктор Дебора Биркс (координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс выступая на канале CNN. Она подчеркнула, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить людей преклонного возраста или людей с сопутствующими заболеваниями.
“Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах… Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса”, – заявила доктор Дебора Биркс (координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс выступая на канале CNN. Она подчеркнула, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить людей преклонного возраста или людей с сопутствующими заболеваниями.
Жителям России не придется платить за отечественную вакцину от COVID-19, пообещал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, правительство планирует, что «вакцинация будет покрываться из бюджета», информирует «Интерфакс». ........ Ранее сегодня министр заявил, что российские испытания вакцины завершены и оказались успешными. Разработкой занимаются военные в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Массовая вакцинация стартует в октябре.