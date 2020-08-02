Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1608160916101611 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22 Lady_N написав: flyman написав: ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів. ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.



Тимофей Милованов (Фейсбук)

58 мин. ·

Як все було?

Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я.

У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину.

Презентацію готувала KSE, у переддень.

Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело). Тимофей Милованов (Фейсбук)58 мин. ·Як все було?Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я.У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину.Презентацію готувала KSE, у переддень.Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайтуіз дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).

Теперь понятно, почему реакция на корону у нас такая тупая. Чего от этих слайдеристов ожидать? Теперь понятно, почему реакция на корону у нас такая тупая. Чего от этих слайдеристов ожидать? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12124 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7042 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 20:41 ЛАД написав: Жителям России не придется платить за отечественную вакцину от COVID-19, пообещал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.



По его словам, правительство планирует, что «вакцинация будет покрываться из бюджета», информирует «Интерфакс».

........

Ранее сегодня министр заявил, что российские испытания вакцины завершены и оказались успешными. Разработкой занимаются военные в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Массовая вакцинация стартует в октябре.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/01/1856662.html

Планировали, планировали да не выпланировали



Ты поинтересуйся, куда делась накопительная часть пенсий в РФ ?

Ну так, может чего поймёшь Планировали, планировали да не выпланировалиТы поинтересуйся, куда делась накопительная часть пенсий в РФ ?Ну так, может чего поймёшь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4984 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 20:48 МУзикальная ПАУЗА!



коронавірунсая





Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту +50грн !Бонус-код 9NLI64D greenozon

Повідомлень: 9170 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 599 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1608160916101611 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 710 , 711 , 712

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7113 1610285

ЛОБ Пон 03 сер, 2020 11:41