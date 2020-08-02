flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.
Тимофей Милованов (Фейсбук) 58 мин. · Як все було? Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я. У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину. Презентацію готувала KSE, у переддень. Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).
Теперь понятно, почему реакция на корону у нас такая тупая. Чего от этих слайдеристов ожидать?
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Жителям России не придется платить за отечественную вакцину от COVID-19, пообещал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, правительство планирует, что «вакцинация будет покрываться из бюджета», информирует «Интерфакс». ........ Ранее сегодня министр заявил, что российские испытания вакцины завершены и оказались успешными. Разработкой занимаются военные в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Массовая вакцинация стартует в октябре.