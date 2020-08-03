flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.
Тимофей Милованов (Фейсбук) 58 мин. · Як все було? Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я. У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину. Презентацію готувала KSE, у переддень. Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).
Теперь понятно, почему реакция на корону у нас такая тупая. Чего от этих слайдеристов ожидать?
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Жителям России не придется платить за отечественную вакцину от COVID-19, пообещал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, правительство планирует, что «вакцинация будет покрываться из бюджета», информирует «Интерфакс». ........ Ранее сегодня министр заявил, что российские испытания вакцины завершены и оказались успешными. Разработкой занимаются военные в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Массовая вакцинация стартует в октябре.
https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz Отже ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб От і виходить При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн інше_____________________________ - 20,0%____12 млн
То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?
budivelnik написав:https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz Отже ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб От і виходить При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн інше_____________________________ - 20,0%____12 млн
То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?
Може тому, що до них уже звикли, вакцини розробили і т.д. Щодо перших двох категорій - там взагалі клондайк - скажені заробітки на пацієнтах, навіщо панікувати