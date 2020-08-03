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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1608160916101611

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 247
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22

  Lady_N написав:
  flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.


Тимофей Милованов (Фейсбук)
58 мин. ·
Як все було?
Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я.
У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину.
Презентацію готувала KSE, у переддень.
Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).

Теперь понятно, почему реакция на корону у нас такая тупая. Чего от этих слайдеристов ожидать?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:41

  ЛАД написав:
Жителям России не придется платить за отечественную вакцину от COVID-19, пообещал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, правительство планирует, что «вакцинация будет покрываться из бюджета», информирует «Интерфакс».
........
Ранее сегодня министр заявил, что российские испытания вакцины завершены и оказались успешными. Разработкой занимаются военные в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Массовая вакцинация стартует в октябре.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/01/1856662.html

Планировали, планировали да не выпланировали

Ты поинтересуйся, куда делась накопительная часть пенсий в РФ ?
Ну так, может чего поймёшь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:48

МУзикальная ПАУЗА!

коронавірунсая

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  greenozon написав:МУзикальная ПАУЗА!

коронавірунсая
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:03

https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz
Отже
ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 :D
При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб
От і виходить
При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн
Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей
Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн
Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн
Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн
інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн
деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн
діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн
діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн
ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн
печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн
інше_____________________________ - 20,0%____12 млн

То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:10

budivelnik

О, очередное пополнение анналов математики и медицинской статистики :lol: На нобелевку не тянет, но тоже ничего так... Зато развеселил!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:14

  budivelnik написав:https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz
Отже
ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 :D
При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб
От і виходить
При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн
Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей
Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн
Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн
Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн
інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн
деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн
діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн
діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн
ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн
печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн
інше_____________________________ - 20,0%____12 млн

То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?

Може тому, що до них уже звикли, вакцини розробили і т.д. Щодо перших двох категорій - там взагалі клондайк - скажені заробітки на пацієнтах, навіщо панікувати :wink:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:28

  greenozon написав:в прокажені міста відмінили поїзда

https://minfin.com.ua/2020/08/03/49954952/

и кто-то ещё верит в то что Украина это Европа?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:32

  Тракторист написав:
  greenozon написав:в прокажені міста відмінили поїзда

https://minfin.com.ua/2020/08/03/49954952/

и кто-то ещё верит в то что Украина это Европа?...


Судя по тому, что Азербайджан играет в чемпионате Европы по футболу, всё может быть.
freeze
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Пон 03 сер, 2020 11:41
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