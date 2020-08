Додано: Вів 04 сер, 2020 00:44

Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича).

Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти.

Схиляються до версії, що тест ПЛР чоловіка (безсимптомний носій) - неякісний (як в Херсоні, наприклад) або матеріал на дослідження взято невдало.

