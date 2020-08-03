flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.
Тимофей Милованов (Фейсбук) 58 мин. · Як все було? Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я. У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину. Презентацію готувала KSE, у переддень. Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).
Теперь понятно, почему реакция на корону у нас такая тупая. Чего от этих слайдеристов ожидать?
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Жителям России не придется платить за отечественную вакцину от COVID-19, пообещал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, правительство планирует, что «вакцинация будет покрываться из бюджета», информирует «Интерфакс». ........ Ранее сегодня министр заявил, что российские испытания вакцины завершены и оказались успешными. Разработкой занимаются военные в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Массовая вакцинация стартует в октябре.
https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz Отже ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб От і виходить При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн інше_____________________________ - 20,0%____12 млн
То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?
budivelnik написав:https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz Отже ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб От і виходить При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн інше_____________________________ - 20,0%____12 млн
То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?
Може тому, що до них уже звикли, вакцини розробили і т.д. Щодо перших двох категорій - там взагалі клондайк - скажені заробітки на пацієнтах, навіщо панікувати
Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича). Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти. Схиляються до версії, що тест ПЛР чоловіка (безсимптомний носій) - неякісний (як в Херсоні, наприклад) або матеріал на дослідження взято невдало.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича). Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти. Схиляються до версії, що тест ПЛР чоловіка (безсимптомний носій) - неякісний (як в Херсоні, наприклад) або матеріал на дослідження взято невдало.
А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого.