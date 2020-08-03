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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1609161016111612>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 247
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22

  Lady_N написав:
  flyman написав:ходять слухи, що прикрили Луцьк та Тернопіль, бо не послухали центральну владу та провели повноцінні заходи на випускний школярів.


Тимофей Милованов (Фейсбук)
58 мин. ·
Як все було?
Як ви знаєте, Київська школа економіки, де я є президент, робить епідеміологічне моделювання поширення COVID-19, яке використовує Міністерство охорони здоров’я.
У цю суботу о 10:00 відбулась спільна презентація МОЗ та KSE нових показників, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину.
Презентацію готувала KSE, у переддень.
Для візуалізації країн, які потрапили у “червону зону” використали мапу з сайту https://vemaps.com/ із дотриманням правила використання карт (у презентації посилання на першоджерело).

Теперь понятно, почему реакция на корону у нас такая тупая. Чего от этих слайдеристов ожидать?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:41

  ЛАД написав:
Жителям России не придется платить за отечественную вакцину от COVID-19, пообещал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, правительство планирует, что «вакцинация будет покрываться из бюджета», информирует «Интерфакс».
........
Ранее сегодня министр заявил, что российские испытания вакцины завершены и оказались успешными. Разработкой занимаются военные в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Массовая вакцинация стартует в октябре.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/01/1856662.html

Планировали, планировали да не выпланировали

Ты поинтересуйся, куда делась накопительная часть пенсий в РФ ?
Ну так, может чего поймёшь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:48

МУзикальная ПАУЗА!

коронавірунсая

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  greenozon написав:МУзикальная ПАУЗА!

коронавірунсая
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:03

https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz
Отже
ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 :D
При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб
От і виходить
При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн
Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей
Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн
Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн
Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн
інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн
деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн
діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн
діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн
ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн
печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн
інше_____________________________ - 20,0%____12 млн

То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:10

budivelnik

О, очередное пополнение анналов математики и медицинской статистики :lol: На нобелевку не тянет, но тоже ничего так... Зато развеселил!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:14

  budivelnik написав:https://censor.net.ua/news/3211698/koronavirusom_pereboleli_menshe_10_naseleniya_zemli_voz
Отже
ВОЗ заявляє що ПЕРЕХВОРІЛИ менше 10% , тобто 9,99 :D
При цьому у всьому світі від короновірусу померло ? - 200 000 осіб
От і виходить
При відсутності карантину і 100% захворюваності у всьому світі помре 2 млн ..при щорічній смертності в 60 млн +/- 10 млн
Серцево-судинні__________________ - 32,3%____19 млн смертей
Рак _____________________________ - 16,2%____10 млн
Органи дихання___________________ - 6,5%_____4 млн
Діабет___________________________ - 5,8%_____4 млн
інфекції нижніх дихальних__________ - 4,4%_____2,5 млн
деменція_________________________ - 4,4%_____2,5 млн
діти до 28 днів від народження______ - 3,2%_____2 млн
діарея___________________________ - 3,0%_____1,8 млн
ДТП______________________________ - 2,5%_____1,5 млн
печінкові хвороби_________________ - 2,3%_____1,3 млн
інше_____________________________ - 20,0%____12 млн

То чому відсутня паніка по хворобам які мають більше 3% від загальної кількості смертей?

Може тому, що до них уже звикли, вакцини розробили і т.д. Щодо перших двох категорій - там взагалі клондайк - скажені заробітки на пацієнтах, навіщо панікувати :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:32

  Тракторист написав:
  greenozon написав:в прокажені міста відмінили поїзда

https://minfin.com.ua/2020/08/03/49954952/

и кто-то ещё верит в то что Украина это Европа?...


Судя по тому, что Азербайджан играет в чемпионате Европы по футболу, всё может быть.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:44

З реалій життя

Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича).
Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти.
Схиляються до версії, що тест ПЛР чоловіка (безсимптомний носій) - неякісний (як в Херсоні, наприклад) або матеріал на дослідження взято невдало.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 01:02

  centurionus написав:Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича).
Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти.
Схиляються до версії, що тест ПЛР чоловіка (безсимптомний носій) - неякісний (як в Херсоні, наприклад) або матеріал на дослідження взято невдало.


А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого.
stargazer
 
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Пон 03 сер, 2020 11:41
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