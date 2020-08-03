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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1609161016111612

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 247
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 01:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого.

Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
На Херсонщині закупили 35 тисяч неякісних ПЛР-тестів - СБУ
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Пон 03 сер, 2020 11:41
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