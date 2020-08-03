Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 01:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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