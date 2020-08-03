Почти половина новых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии происходит в ночных клубах, еще треть людей заражается в барах и ресторанах. Об этом сообщает The Local.



Новое исследование швейцарского Федерального управления здравоохранения показывает, что 42% больных COVID-19 в стране за последние 2 недели заразились в ночных клубах. При этом в барах и ресторанах были инфицированы 27% людей. Не более 12% жителей Швейцарии заразились от члена семьи, тогда как 8% — от медперсонала.



Ночные клубы в стране снова открыли 8 июня. Несмотря на ряд ограничений, в частности, посещение заведений до 300 человек, в клубах были зафиксированы сотни вспышек коронавируса и сотни людей отправлены на обсервацию. Недавно швейцарские чиновники признали, что решение о возобновлении работы клубов было принято слишком рано.



Некоторые кантоны сократили количество посетителей, которые могут заходить в ночные клубы. Также людей обязали носить в помещениях маски и соблюдать дистанцию.



По состоянию на 2 июля в Швейцарии общее количество зараженных с начала пандемии составило 35 412 человек. 31 300 человек выздоровели, зафиксирован 1981 смертельный случай.