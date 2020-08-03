Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
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Додано: Вів 04 сер, 2020 01:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 04 сер, 2020 06:54
Какой ужас!!! Вся семья заболела гриппом. Вот это триллер.
Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле. Никаких тестов ни по прилету в Турцию ни по возвращению домой. Скорая в отель приезжала однажды, наш соотечественник разбил голову охраннику (не давал вечером купаться в бассейне).
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:38
Я уже как-то приводил ссылку на исследование, что в среднем заболевание гриппом это минус один год отнятый от средней продолжительности жизни, настолько серьезный удар вирус гриппа наносит сосудам человека. Так что ирония странная.
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:42
Пенсионер еще Леонида Ильича видел, ему уже все-равно.
И чем раньше, тем меньше мучиться на пенсии.
И пенсионному фонду заодно поможет, детям быстрее жилье перепадет, одни плюсы...
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:49
Гидроксихлорохинин и ремседивир.
Не видел тут этого видео.
Не знал, что в ремседивир вложился Гейтс..
Про корону первые 20 минут..
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