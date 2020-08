Додано: Вів 04 сер, 2020 01:30

stargazer написав: А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого. А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого.

Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:

На Херсонщині закупили 35 тисяч неякісних ПЛР-тестів - СБУ Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:

