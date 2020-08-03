Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
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Додано: Вів 04 сер, 2020 01:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 04 сер, 2020 06:54
Какой ужас!!! Вся семья заболела гриппом. Вот это триллер.
Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле. Никаких тестов ни по прилету в Турцию ни по возвращению домой. Скорая в отель приезжала однажды, наш соотечественник разбил голову охраннику (не давал вечером купаться в бассейне).
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:38
Я уже как-то приводил ссылку на исследование, что в среднем заболевание гриппом это минус один год отнятый от средней продолжительности жизни, настолько серьезный удар вирус гриппа наносит сосудам человека. Так что ирония странная.
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:42
Пенсионер еще Леонида Ильича видел, ему уже все-равно.
И чем раньше, тем меньше мучиться на пенсии.
И пенсионному фонду заодно поможет, детям быстрее жилье перепадет, одни плюсы...
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:49
Гидроксихлорохинин и ремседивир.
Не видел тут этого видео.
Не знал, что в ремседивир вложился Гейтс..
Про корону первые 20 минут..
Додано: Вів 04 сер, 2020 08:42
Очень сомнительна правдивость повествования - среди перечня стран отсутствуют представители раисии. Неужели кацапездолов в Турции нема?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
До 1 серпня точно не було, бо з РФ були заборонені регулярні й авіарейси до вказаної дати.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 74219
Нових - 1061
Одужало - 40613 (+737)
Загинуло - 1764 (+26)
Підозри - 127719 (+1408)
Вінницька область — 2848 (+33)
Волинська область — 4008 (+59)
Дніпропетровська область — 1459 (+21)
Донецька область — 903 (+5)
Житомирська область — 1967 (+19)
Закарпатська область — 5384 (+66)
Запорізька область — 851 (+5)
Івано-Франківська область — 5041 (+127)
Кіровоградська область — 711 (0)
м. Київ — 8662 (+108)
Київська область — 3877 (+32)
Львівська область — 10067 (+146)
Луганська область — 130 (+2)
Миколаївська область — 648 (+6)
Одеська область — 3545 (+63)
Полтавська область — 466 (+7)
Рівненська область — 6355 (+85)
Сумська область — 560 (+19)
Тернопільська область — 3121 (+8)
Харківська область — 4093 (+143)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1200 (+11)
Чернівецька область — 6229 (+86)
Черкаська область — 955 (+1)
Чернігівська область — 909 (+9)
Delta oporteat nos salvos fieri!
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