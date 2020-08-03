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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1610161116121613>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 247
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 01:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:А щось більше про Херсонську область чувати? Дуже вже фантасмагорично їхня нульова статистика виглядає. Був один допис від колеги yanayura. але більше нічого.

Секрет "відсутності коронавірусу" в Херсонській області простий:
На Херсонщині закупили 35 тисяч неякісних ПЛР-тестів - СБУ
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 06:54

  centurionus написав:Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича).
Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти.

Какой ужас!!! Вся семья заболела гриппом. Вот это триллер.
Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле. Никаких тестов ни по прилету в Турцию ни по возвращению домой. Скорая в отель приезжала однажды, наш соотечественник разбил голову охраннику (не давал вечером купаться в бассейне).
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 07:38

  Пенсионер написав:Какой ужас!!! Вся семья заболела гриппом. Вот это триллер.


Я уже как-то приводил ссылку на исследование, что в среднем заболевание гриппом это минус один год отнятый от средней продолжительности жизни, настолько серьезный удар вирус гриппа наносит сосудам человека. Так что ирония странная.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 07:42

  freeze написав:
  Пенсионер написав:Какой ужас!!! Вся семья заболела гриппом. Вот это триллер.


Я уже как-то приводил ссылку на исследование, что в среднем заболевание гриппом это минус один год отнятый от средней продолжительности жизни, настолько серьезный удар вирус гриппа наносит сосудам человека. Так что ирония странная.

Пенсионер еще Леонида Ильича видел, ему уже все-равно.
И чем раньше, тем меньше мучиться на пенсии.
И пенсионному фонду заодно поможет, детям быстрее жилье перепадет, одни плюсы... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 07:49

Гидроксихлорохинин и ремседивир.

Не видел тут этого видео.
Не знал, что в ремседивир вложился Гейтс..
Про корону первые 20 минут..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:42

  Пенсионер написав:
  centurionus написав:Загальний опис одного випадку (без зайвих деталей; випадок з колегами родича).
Чоловік повернувся з відрядження до південної частини Європи. Аби не "самоізолюватися", здав тест ПЛР, результат негативний. Невдовзі у дружини та дитини піднялася температура, не відчували запаху та смаку. Звернення до сімейного лікаря, тест ПЛР позитивний. Перебіг середньої важкості. Виявляють контакти.

Какой ужас!!! Вся семья заболела гриппом. Вот это триллер.
Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле. Никаких тестов ни по прилету в Турцию ни по возвращению домой. Скорая в отель приезжала однажды, наш соотечественник разбил голову охраннику (не давал вечером купаться в бассейне).

Очень сомнительна правдивость повествования - среди перечня стран отсутствуют представители раисии. Неужели кацапездолов в Турции нема?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

swan forever написав:Очень сомнительна правдивость повествования - среди перечня стран отсутствуют представители раисии. Неужели кацапездолов в Турции нема?

До 1 серпня точно не було, бо з РФ були заборонені регулярні й чартерні авіарейси до вказаної дати.
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 04 сер, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 74219
Нових - 1061

Одужало - 40613 (+737)
Загинуло - 1764 (+26)
Підозри - 127719 (+1408)

Вінницька область — 2848 (+33)
Волинська область — 4008 (+59)
Дніпропетровська область — 1459 (+21)
Донецька область — 903 (+5)
Житомирська область — 1967 (+19)
Закарпатська область — 5384 (+66)
Запорізька область — 851 (+5)
Івано-Франківська область — 5041 (+127)
Кіровоградська область — 711 (0)
м. Київ — 8662 (+108)
Київська область — 3877 (+32)
Львівська область — 10067 (+146)
Луганська область — 130 (+2)
Миколаївська область — 648 (+6)
Одеська область — 3545 (+63)
Полтавська область — 466 (+7)
Рівненська область — 6355 (+85)
Сумська область — 560 (+19)
Тернопільська область — 3121 (+8)
Харківська область — 4093 (+143)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1200 (+11)
Чернівецька область — 6229 (+86)
Черкаська область — 955 (+1)
Чернігівська область — 909 (+9)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Нових - 1061

Новое "плато" - тысяча +/- 100, можно переходить к следующим этапам послабления карантина
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:46

  stryzhko написав:
swan forever написав:Очень сомнительна правдивость повествования - среди перечня стран отсутствуют представители раисии. Неужели кацапездолов в Турции нема?

До 1 серпня точно не було, бо з РФ були заборонені регулярні й чартерні авіарейси до вказаної дати.

Уже полетели. А так да без москалей, до 1 августа их не выпускали.
Пенсионер
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