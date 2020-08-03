картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.
но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:00
картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.
но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08
раісссєя поки лише в Швайцарію і Великобританію дозволила авіа (ну ясно, багаті буратінки... награблене багатство в 1ій країні а дітвора-учьоба в другій)
а решта країн по авіа буде лишень із 11 серпня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:13
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:29
Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською .
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:08
Навіщо Вам та динаміка?
Якщо щодня захворює 1000 осіб в Україні - то поки всі перехворіють пройде 120 років....
А середня тривалість життя - 66 років
Ще питання є?
Навіть якщо захворюванність збільшиться в 10 разів , то треба 5 років щоб кількість перехворівших перейшла межу 50% від кількості населення(тобто можна відміняти карантин)
Ви особисто переживете ще 55 місяців карантину?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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