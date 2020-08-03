RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1610161116121613

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 247
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:00

  st512 написав:
  varlo написав:Нових - 1061

Новое "плато" - тысяча +/- 100, можно переходить к следующим этапам послабления карантина


картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.

но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 14.03.06
Подякував: 209 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08

  stryzhko написав:
swan forever написав:Очень сомнительна правдивость повествования - среди перечня стран отсутствуют представители раисии. Неужели кацапездолов в Турции нема?

До 1 серпня точно не було, бо з РФ були заборонені регулярні й чартерні авіарейси до вказаної дати.


раісссєя поки лише в Швайцарію і Великобританію дозволила авіа (ну ясно, багаті буратінки... награблене багатство в 1ій країні а дітвора-учьоба в другій)


а решта країн по авіа буде лишень із 11 серпня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9177
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:13

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 74219
Нових - 1061
......
Харківська область — 4093 (+143)
.....

Starikan, дождались.
Харьков решил не мелочиться. Что там первая тройка - сразу на первое место!
Если продолжим в том же духе, имеем хорошие шансы оказаться в красной зоне. :(
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16949
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:29

  ЛАД написав:
  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 74219
Нових - 1061
......
Харківська область — 4093 (+143)
.....

Starikan, дождались.
Харьков решил не мелочиться. Что там первая тройка - сразу на первое место!
Если продолжим в том же духе, имеем хорошие шансы оказаться в красной зоне. :(

Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською .
stargazer
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 15.04.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:08

  stargazer написав:Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською .
Навіщо Вам та динаміка?
Якщо щодня захворює 1000 осіб в Україні - то поки всі перехворіють пройде 120 років....
А середня тривалість життя - 66 років
Ще питання є?
Навіть якщо захворюванність збільшиться в 10 разів , то треба 5 років щоб кількість перехворівших перейшла межу 50% від кількості населення(тобто можна відміняти карантин)
Ви особисто переживете ще 55 місяців карантину?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23265
З нами з: 15.01.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1610161116121613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PS4, s0v7a і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7114 1610727
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 10:02
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.