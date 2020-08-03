Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1610161116121613 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 247 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 247 Додано: Вів 04 сер, 2020 11:00 st512 написав: varlo написав: Нових - 1061 Нових - 1061

Новое "плато" - тысяча +/- 100, можно переходить к следующим этапам послабления карантина Новое "плато" - тысяча +/- 100, можно переходить к следующим этапам послабления карантина



картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.



но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3326 З нами з: 14.03.06 Подякував: 209 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08 stryzhko написав: swan forever написав: Очень сомнительна правдивость повествования - среди перечня стран отсутствуют представители раисии. Неужели кацапездолов в Турции нема?

До 1 серпня точно не було, бо з РФ були заборонені регулярні й чартерні авіарейси до вказаної дати. До 1 серпня точно не було, бо з РФ були заборонені регулярні й чартерні авіарейси до вказаної дати.



раісссєя поки лише в Швайцарію і Великобританію дозволила авіа (ну ясно, багаті буратінки... награблене багатство в 1ій країні а дітвора-учьоба в другій)





а решта країн по авіа буде лишень із 11 серпня раісссєя поки лише в Швайцарію і Великобританію дозволила авіа (ну ясно, багаті буратінки... награблене багатство в 1ій країні а дітвора-учьоба в другій)а решта країн по авіа буде лишень із 11 серпня

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Повідомлень: 9177 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 599 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 11:13 varlo написав: Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 74219

Нових - 1061

......

Харківська область — 4093 (+143)

..... Статистика COVID-19 у регіонахВсього випадків - 74219Нових - 1061......Харківська область — 4093 (+143).....

Starikan, дождались.

Харьков решил не мелочиться. Что там первая тройка - сразу на первое место!

Если продолжим в том же духе, имеем хорошие шансы оказаться в красной зоне. , дождались.Харьков решил не мелочиться. Что там первая тройка - сразу на первое место!Если продолжим в том же духе, имеем хорошие шансы оказаться в красной зоне. ЛАД 2 Повідомлень: 16949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4510 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 11:29 ЛАД написав: varlo написав: Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 74219

Нових - 1061

......

Харківська область — 4093 (+143)

..... Статистика COVID-19 у регіонахВсього випадків - 74219Нових - 1061......Харківська область — 4093 (+143).....

Starikan, дождались.

Харьков решил не мелочиться. Что там первая тройка - сразу на первое место!

Если продолжим в том же духе, имеем хорошие шансы оказаться в красной зоне. , дождались.Харьков решил не мелочиться. Что там первая тройка - сразу на первое место!Если продолжим в том же духе, имеем хорошие шансы оказаться в красной зоне.

Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською . Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською . stargazer Повідомлень: 1082 З нами з: 15.04.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 12:08 stargazer написав: Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською . Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською . Навіщо Вам та динаміка?

Якщо щодня захворює 1000 осіб в Україні - то поки всі перехворіють пройде 120 років....

А середня тривалість життя - 66 років

Ще питання є?

Навіть якщо захворюванність збільшиться в 10 разів , то треба 5 років щоб кількість перехворівших перейшла межу 50% від кількості населення(тобто можна відміняти карантин)

Ви особисто переживете ще 55 місяців карантину? Навіщо Вам та динаміка?Якщо щодня захворює 1000 осіб в Україні - то поки всі перехворіють пройде 120 років....А середня тривалість життя - 66 роківЩе питання є?Навіть якщо захворюванність збільшиться в 10 разів , то треба 5 років щоб кількість перехворівших перейшла межу 50% від кількості населення(тобто можна відміняти карантин)Ви особисто переживете ще 55 місяців карантину? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23265 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1610161116121613 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7114 1610727

ЛОБ Вів 04 сер, 2020 10:02