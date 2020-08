Додано: Вів 04 сер, 2020 11:00

st512 написав: varlo написав: Нових - 1061 Нових - 1061

Новое "плато" - тысяча +/- 100, можно переходить к следующим этапам послабления карантина Новое "плато" - тысяча +/- 100, можно переходить к следующим этапам послабления карантина



картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.



но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением

