картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.
но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:00
картантина по факту и нету давно, вы что, не в курсе. маски и 1-2 метра правило - не в счет.
но цифры не достоверные. не может быть плато в де-факто отсутствии карантира, возврате многих в офисы и положенном болте населением
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08
раісссєя поки лише в Швайцарію і Великобританію дозволила авіа (ну ясно, багаті буратінки... награблене багатство в 1ій країні а дітвора-учьоба в другій)
а решта країн по авіа буде лишень із 11 серпня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:13
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:29
Ну тут ще треба дивитися не лише на абсолютні показники, але а динаміку на 10 000 порівняно з Львівською .
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:08
Навіщо Вам та динаміка?
Якщо щодня захворює 1000 осіб в Україні - то поки всі перехворіють пройде 120 років....
А середня тривалість життя - 66 років
Ще питання є?
Навіть якщо захворюванність збільшиться в 10 разів , то треба 5 років щоб кількість перехворівших перейшла межу 50% від кількості населення(тобто можна відміняти карантин)
Ви особисто переживете ще 55 місяців карантину?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:38
в условиях лета запросто может:
- везде (квартиры, офисы, троллейбусы, поезда) открыты окна, постоянное проветривание
- при тёплой погоде организм вообще лучше сопротивляется респираторным инфекциям
Кроме того, не забываем: в отличие от "обычного ОРЗ", которое хорошо цепляется ко всем, данная болезнь относительно легко цепляется только к пожилым или очень ослабленным людям. Которые сравнительно менее мобильны.
То есть, "питательная среда" для ковида изначально меньше, чем для "обычного ОРЗ". Соответственно, и динамика распространения не такая лавинообразная.
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:48
Прошу прощения, не доглядел.
Львов мы чуть-чуть не догнали.
По динамике сегодня, думаю, опередили. Проверять не буду, особой роли не играет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В центре Киева активисты митинговали против внедрения в Украине 5G интернета
Протестующие под стенами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи, требуют остановить "увеличение электромагнитного излучения на украинцев".
Востаннє редагувалось freeze в Вів 04 сер, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:07
Согласен.
Насчёт "вообще" сказать трудно. Особенно, не при теплой погоде, а в условиях сильной жары. Во всяком случае, насморк встречается достаточно часто.
Утверждение крайне сомнительное. У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.
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