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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1611161216131614 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Вів 04 сер, 2020 13:27 varlo написав: Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 74219

Нових - 1061



Одужало - 40613 (+737)

Загинуло - 1764 (+26)

Підозри - 127719 (+1408)



Вінницька область — 2848 (+33)

Волинська область — 4008 (+59)

Дніпропетровська область — 1459 (+21)

Донецька область — 903 (+5)

Житомирська область — 1967 (+19)

Закарпатська область — 5384 (+66)

Запорізька область — 851 (+5)

Івано-Франківська область — 5041 (+127)

Кіровоградська область — 711 (0)

м. Київ — 8662 (+108)

Київська область — 3877 (+32)

Львівська область — 10067 (+146)

Луганська область — 130 (+2)

Миколаївська область — 648 (+6)

Одеська область — 3545 (+63)

Полтавська область — 466 (+7)

Рівненська область — 6355 (+85)

Сумська область — 560 (+19)

Тернопільська область — 3121 (+8)

Харківська область — 4093 (+143)

Херсонська область — 230 (0)

Хмельницька область — 1200 (+11)

Чернівецька область — 6229 (+86)

Черкаська область — 955 (+1)

Чернігівська область — 909 (+9) Статистика COVID-19 у регіонахВсього випадків - 74219Нових - 1061Одужало - 40613 (+737)Загинуло - 1764 (+26)Підозри - 127719 (+1408)Вінницька область — 2848 (+33)Волинська область — 4008 (+59)Дніпропетровська область — 1459 (+21)Донецька область — 903 (+5)Житомирська область — 1967 (+19)Закарпатська область — 5384 (+66)Запорізька область — 851 (+5)Івано-Франківська область — 5041 (+127)Кіровоградська область — 711 (0)м. Київ — 8662 (+108)Київська область — 3877 (+32)Львівська область — 10067 (+146)Луганська область — 130 (+2)Миколаївська область — 648 (+6)Одеська область — 3545 (+63)Полтавська область — 466 (+7)Рівненська область — 6355 (+85)Сумська область — 560 (+19)Тернопільська область — 3121 (+8)Харківська область — 4093 (+143)Херсонська область — 230 (0)Хмельницька область — 1200 (+11)Чернівецька область — 6229 (+86)Черкаська область — 955 (+1)Чернігівська область — 909 (+9)

Тернопіль +8, після відміни УЗ.

Тре зупинити рух залізниці повністю, тоді нових випадків на всю Україну буде не +1061 , а 8*25 = +200 Тернопіль +8, після відміни УЗ.Тре зупинити рух залізниці повністю, тоді нових випадків на всю Україну буде не +1061 , а 8*25 = +200 https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20852 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1494 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 13:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Насчёт "вообще" сказать трудно. Особенно, не при теплой погоде, а в условиях сильной жары. Во всяком случае, насморк встречается достаточно часто. Насчёт "вообще" сказать трудно. Особенно, не при теплой погоде, а в условиях сильной жары. Во всяком случае, насморк встречается достаточно часто. серьёзные ОРЗ (с температурой, ломотой в суставах и пр) у нас традиционно дают всплеск с ноября по январь. Этой картине уже не одно десятилетие, не вижу необходимости особенно что-то доказывать. серьёзные ОРЗ (с температурой, ломотой в суставах и пр) у нас традиционно дают всплеск с ноября по январь. Этой картине уже не одно десятилетие, не вижу необходимости особенно что-то доказывать. juristkostya Повідомлень: 3237 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 13:46 juristkostya написав: ЛАД написав: У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково. У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково. это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом. это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.

Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.

А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.

Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.

летальным) случаям.



Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.

Но я делал оговорку о "вообще". Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.летальным) случаям.Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.Но я делал оговорку о "вообще". ЛАД 2 Повідомлень: 16954 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4510 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 13:56 ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав: У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково. У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково. это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом. это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.

Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.

А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.

Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.

летальным) случаям.



Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.

Но я делал оговорку о "вообще". Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.летальным) случаям.Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.Но я делал оговорку о "вообще".

Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.



Что касается сезонности: да, "сопливят" люди и летом. Но карантины если и вводятся, то только зимой. То есть, в целом, летом активность ОРЗ, о которых вообще есть смысл переживать, гораздо меньше. Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.Что касается сезонности: да, "сопливят" люди и летом. Но карантины если и вводятся, то только зимой. То есть, в целом, летом активность ОРЗ, о которых вообще есть смысл переживать, гораздо меньше. juristkostya Повідомлень: 3237 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 13:59 “Отдел здравоохранения (Сумы) сообщает, что КНП „Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии“ закрылось сегодня на карантин на две недели.

....

“На коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем”, — отмечается в сообщении.



Как сообщили в горсовете, источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1884116-v-sumskomu-pologovomu-budinku-zafiksuvali-spalakh-covid-19 ЛАД 2 Повідомлень: 16954 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4510 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 14:02 juristkostya написав: .....

Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.

... .....Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском....

Скорее всё же не подхватить, а получить тяжёлое течение заболевания.

Вряд ли у людей с ослабленным здоровьем количество клеток определённого типа в лёгких отличается от здоровых.

У пожилых возможно. Скорее всё же не подхватить, а получить тяжёлое течение заболевания.Вряд ли у людей с ослабленным здоровьем количество клеток определённого типа в лёгких отличается от здоровых.У пожилых возможно. ЛАД 2 Повідомлень: 16954 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4510 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1611161216131614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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