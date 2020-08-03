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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1611161216131614

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:27

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 74219
Нових - 1061

Одужало - 40613 (+737)
Загинуло - 1764 (+26)
Підозри - 127719 (+1408)

Вінницька область — 2848 (+33)
Волинська область — 4008 (+59)
Дніпропетровська область — 1459 (+21)
Донецька область — 903 (+5)
Житомирська область — 1967 (+19)
Закарпатська область — 5384 (+66)
Запорізька область — 851 (+5)
Івано-Франківська область — 5041 (+127)
Кіровоградська область — 711 (0)
м. Київ — 8662 (+108)
Київська область — 3877 (+32)
Львівська область — 10067 (+146)
Луганська область — 130 (+2)
Миколаївська область — 648 (+6)
Одеська область — 3545 (+63)
Полтавська область — 466 (+7)
Рівненська область — 6355 (+85)
Сумська область — 560 (+19)
Тернопільська область — 3121 (+8)
Харківська область — 4093 (+143)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1200 (+11)
Чернівецька область — 6229 (+86)
Черкаська область — 955 (+1)
Чернігівська область — 909 (+9)

Тернопіль +8, після відміни УЗ.
Тре зупинити рух залізниці повністю, тоді нових випадків на всю Україну буде не +1061 , а 8*25 = +200
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Насчёт "вообще" сказать трудно. Особенно, не при теплой погоде, а в условиях сильной жары. Во всяком случае, насморк встречается достаточно часто.
серьёзные ОРЗ (с температурой, ломотой в суставах и пр) у нас традиционно дают всплеск с ноября по январь. Этой картине уже не одно десятилетие, не вижу необходимости особенно что-то доказывать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:46

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.

Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.
А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.
Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.
летальным) случаям.

Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.
Но я делал оговорку о "вообще".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:56

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.

Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.
А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.
Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.
летальным) случаям.

Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.
Но я делал оговорку о "вообще".

Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.

Что касается сезонности: да, "сопливят" люди и летом. Но карантины если и вводятся, то только зимой. То есть, в целом, летом активность ОРЗ, о которых вообще есть смысл переживать, гораздо меньше.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:59

“Отдел здравоохранения (Сумы) сообщает, что КНП „Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии“ закрылось сегодня на карантин на две недели.
....
“На коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем”, — отмечается в сообщении.

Как сообщили в горсовете, источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1884116-v-sumskomu-pologovomu-budinku-zafiksuvali-spalakh-covid-19
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:02

  juristkostya написав:.....
Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.
...

Скорее всё же не подхватить, а получить тяжёлое течение заболевания.
Вряд ли у людей с ослабленным здоровьем количество клеток определённого типа в лёгких отличается от здоровых.
У пожилых возможно.
ЛАД
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