Вінницька область — 2848 (+33) Волинська область — 4008 (+59) Дніпропетровська область — 1459 (+21) Донецька область — 903 (+5) Житомирська область — 1967 (+19) Закарпатська область — 5384 (+66) Запорізька область — 851 (+5) Івано-Франківська область — 5041 (+127) Кіровоградська область — 711 (0) м. Київ — 8662 (+108) Київська область — 3877 (+32) Львівська область — 10067 (+146) Луганська область — 130 (+2) Миколаївська область — 648 (+6) Одеська область — 3545 (+63) Полтавська область — 466 (+7) Рівненська область — 6355 (+85) Сумська область — 560 (+19) Тернопільська область — 3121 (+8) Харківська область — 4093 (+143) Херсонська область — 230 (0) Хмельницька область — 1200 (+11) Чернівецька область — 6229 (+86) Черкаська область — 955 (+1) Чернігівська область — 909 (+9)
Тернопіль +8, після відміни УЗ. Тре зупинити рух залізниці повністю, тоді нових випадків на всю Україну буде не +1061 , а 8*25 = +200
ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.
Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку. А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел. Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч. летальным) случаям.
Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер. Но я делал оговорку о "вообще".
ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.
Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку. А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел. Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч. летальным) случаям.
Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер. Но я делал оговорку о "вообще".
Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.
Что касается сезонности: да, "сопливят" люди и летом. Но карантины если и вводятся, то только зимой. То есть, в целом, летом активность ОРЗ, о которых вообще есть смысл переживать, гораздо меньше.
“Отдел здравоохранения (Сумы) сообщает, что КНП „Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии“ закрылось сегодня на карантин на две недели. .... “На коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем”, — отмечается в сообщении.
Как сообщили в горсовете, источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.