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Тернопіль +8, після відміни УЗ. Тре зупинити рух залізниці повністю, тоді нових випадків на всю Україну буде не +1061 , а 8*25 = +200
ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.
Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку. А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел. Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч. летальным) случаям.
Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер. Но я делал оговорку о "вообще".
ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.
Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку. А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел. Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч. летальным) случаям.
Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер. Но я делал оговорку о "вообще".
Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.
Что касается сезонности: да, "сопливят" люди и летом. Но карантины если и вводятся, то только зимой. То есть, в целом, летом активность ОРЗ, о которых вообще есть смысл переживать, гораздо меньше.
“Отдел здравоохранения (Сумы) сообщает, что КНП „Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии“ закрылось сегодня на карантин на две недели. .... “На коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем”, — отмечается в сообщении.
Как сообщили в горсовете, источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
juristkostya написав:Кроме того, не забываем: в отличие от "обычного ОРЗ", которое хорошо цепляется ко всем, данная болезнь относительно легко цепляется только к пожилым или очень ослабленным людям. Которые сравнительно менее мобильны.
"Як діти інфікуються COVID-19
Сподівання науковців, що діти не беруть активну участь у поширенні коронавірусної інфекції, не справдилися. Великомасштабне дослідження провели у Південній Кореї. У ньому взяли участь 65 000 осіб. Дослідження показує: діти та підлітки від 10 до 19 років поширюють коронавірус так само ефективно, як і дорослі, чи навіть ефективніше.
Діти молодші 10 років таки мають нижчу вірогідність інфікування та передачі вірусу. Але "нижча" не означає "нульова".
- Викликає занепокоєння хибне відчуття, ніби діти взагалі не інфікуються, або не інфікуються так само, як дорослі, і через це нібито є у безпеці. Але вони також розповсюджуватимуть вірус. Ми маємо сприйняти цей факт і взяти його до уваги, - зазначає Майкл Остерхолм, експерт з інфекційних захворювань Університету Міннесоти, США.
Враховуючи такі дані, найбільш дієвим способом не ризикувати інфікуванням дитини, особливо старшою 10 років, є дистанційне навчання, яке унеможливлює фізичний контакт між учнями, а також між учнями та викладачами.
Такий варіант є особливо актуальним для дітей та дорослих з так званих груп ризику (пацієнтів з одним чи кількома хронічними захворюваннями, а також літніх людей, в яких набагато вища можливість тяжкого перебігу захворювання та його ускладнень)."
....на днях стало известно о массовом заражении коронавирусом на борту круизного лайнера "Руаль Амундсен" компании Hurtigruten. Там заболели 36 членов экипажа и минимум пять пассажиров. Всего на борту успели побывать несколько человек.
В органах здравоохранения опасаются, что вирус мог быть разнесен в десятки городов и сел вдоль западного побережья страны.
В связи с инцидентом Норвегия на две недели запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах.