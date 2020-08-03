RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1612161316141615>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:27

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 74219
Нових - 1061

Одужало - 40613 (+737)
Загинуло - 1764 (+26)
Підозри - 127719 (+1408)

Вінницька область — 2848 (+33)
Волинська область — 4008 (+59)
Дніпропетровська область — 1459 (+21)
Донецька область — 903 (+5)
Житомирська область — 1967 (+19)
Закарпатська область — 5384 (+66)
Запорізька область — 851 (+5)
Івано-Франківська область — 5041 (+127)
Кіровоградська область — 711 (0)
м. Київ — 8662 (+108)
Київська область — 3877 (+32)
Львівська область — 10067 (+146)
Луганська область — 130 (+2)
Миколаївська область — 648 (+6)
Одеська область — 3545 (+63)
Полтавська область — 466 (+7)
Рівненська область — 6355 (+85)
Сумська область — 560 (+19)
Тернопільська область — 3121 (+8)
Харківська область — 4093 (+143)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1200 (+11)
Чернівецька область — 6229 (+86)
Черкаська область — 955 (+1)
Чернігівська область — 909 (+9)

Тернопіль +8, після відміни УЗ.
Тре зупинити рух залізниці повністю, тоді нових випадків на всю Україну буде не +1061 , а 8*25 = +200
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20853
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Насчёт "вообще" сказать трудно. Особенно, не при теплой погоде, а в условиях сильной жары. Во всяком случае, насморк встречается достаточно часто.
серьёзные ОРЗ (с температурой, ломотой в суставах и пр) у нас традиционно дают всплеск с ноября по январь. Этой картине уже не одно десятилетие, не вижу необходимости особенно что-то доказывать.
juristkostya
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:46

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.

Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.
А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.
Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.
летальным) случаям.

Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.
Но я делал оговорку о "вообще".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:56

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:У пожилых или очень ослабленных болезнь протекает тяжелее, а цепляется ко всем, возможно, примерно одинаково.
это как раз устоявшаяся позиция, благо, клинической практики уже достаточно: вероятность подхватить болезнь прямо связана с наличием клеток определённого типа в лёгких, а наличие/количество этих клеток прямо связано с возрастом.

Возможно, прозевал, но таких сообщений не встречал. Буду благодарен за ссылку.
А вот сообщения о росте заболеваемости у молодежи видел.
Ну и корона всё же не болезнь лёгких. Просто осложнения на лёгкие - наиболее тяжёлые и приводящие к тяжёлым (в т.ч.
летальным) случаям.

Что касается серьёзных ОРЗ, дающих всплеск в осенне-зимний период, то это, в основном, грипп, который, действительно, носит сезонный характер.
Но я делал оговорку о "вообще".

Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.

Что касается сезонности: да, "сопливят" люди и летом. Но карантины если и вводятся, то только зимой. То есть, в целом, летом активность ОРЗ, о которых вообще есть смысл переживать, гораздо меньше.
juristkostya
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:59

“Отдел здравоохранения (Сумы) сообщает, что КНП „Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии“ закрылось сегодня на карантин на две недели.
....
“На коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем”, — отмечается в сообщении.

Как сообщили в горсовете, источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1884116-v-sumskomu-pologovomu-budinku-zafiksuvali-spalakh-covid-19
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:02

  juristkostya написав:.....
Это не болезнь лёгких, но основной фактор подхватить ее - в лёгких. Доктор К отмечает это в своих обзорах постоянно, в т.ч. и в последнем июльском.
...

Скорее всё же не подхватить, а получить тяжёлое течение заболевания.
Вряд ли у людей с ослабленным здоровьем количество клеток определённого типа в лёгких отличается от здоровых.
У пожилых возможно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:11

  juristkostya написав:Кроме того, не забываем: в отличие от "обычного ОРЗ", которое хорошо цепляется ко всем, данная болезнь относительно легко цепляется только к пожилым или очень ослабленным людям. Которые сравнительно менее мобильны.


"Як діти інфікуються COVID-19

Сподівання науковців, що діти не беруть активну участь у поширенні коронавірусної інфекції, не справдилися. Великомасштабне дослідження провели у Південній Кореї. У ньому взяли участь 65 000 осіб. Дослідження показує: діти та підлітки від 10 до 19 років поширюють коронавірус так само ефективно, як і дорослі, чи навіть ефективніше.

Діти молодші 10 років таки мають нижчу вірогідність інфікування та передачі вірусу. Але "нижча" не означає "нульова".

- Викликає занепокоєння хибне відчуття, ніби діти взагалі не інфікуються, або не інфікуються так само, як дорослі, і через це нібито є у безпеці. Але вони також розповсюджуватимуть вірус. Ми маємо сприйняти цей факт і взяти його до уваги, - зазначає Майкл Остерхолм, експерт з інфекційних захворювань Університету Міннесоти, США.

Враховуючи такі дані, найбільш дієвим способом не ризикувати інфікуванням дитини, особливо старшою 10 років, є дистанційне навчання, яке унеможливлює фізичний контакт між учнями, а також між учнями та викладачами.

Такий варіант є особливо актуальним для дітей та дорослих з так званих груп ризику (пацієнтів з одним чи кількома хронічними захворюваннями, а також літніх людей, в яких набагато вища можливість тяжкого перебігу захворювання та його ускладнень)."

https://www.liga.net/society/articles/k ... schety-moz
_Mykola_
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 09.02.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:18

....на днях стало известно о массовом заражении коронавирусом на борту круизного лайнера "Руаль Амундсен" компании Hurtigruten. Там заболели 36 членов экипажа и минимум пять пассажиров. Всего на борту успели побывать несколько человек.

В органах здравоохранения опасаются, что вирус мог быть разнесен в десятки городов и сел вдоль западного побережья страны.

В связи с инцидентом Норвегия на две недели запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах.

https://kurs.com.ua/novost/196957-covid-na-norvezhskom-lainere-est-li-ukrainci-na-bortu
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:07

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  greenozon написав:в прокажені міста відмінили поїзда

https://minfin.com.ua/2020/08/03/49954952/

и кто-то ещё верит в то что Украина это Европа?...


Судя по тому, что Азербайджан играет в чемпионате Европы по футболу, всё может быть.

Азербайджан вполне может играть в чемпионатах Европы, так как несколько его районов находятся в Европе...

но вопрос о Украине ставился не в географическом, а в цивилизационном смысле...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4738
З нами з: 06.08.08
Подякував: 248 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:08

juristkostya
Во Франции также призвали к усилению бдительности после резкого роста случаев COVID-19 среди молодежи.

https://kurs.com.ua/novost/197034-v-germanii-nachalas-vtoraja-volna-koronavirusa
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1612161316141615>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo, safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7116 1610980
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 14:27
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.