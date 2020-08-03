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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:14

Ну что, по количеству инфицированных полутора миллиардный Китай обгоним через десять дней, или через одиннадцать?
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 02.03.09
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле.

Может это мне так неповезло, но турецкие отели пробили дно по уровню сервиса.
Причём, всё списуется на коронавирус. Вернулись 1 августа. Были постояльцами в 3х отелях, везде мрак.
1. Delight Deluxe Boutique Hotel (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.9/10)
Даже не набрали воду в бассейн. Виноват - коронавирус по словам работников отеля.
2. Rixos Sungate (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.3/10)
Очереди за едой, еда заканчивается, табуретки на вечернем шоу вместо диванов, сливы бассейнов забиты плесенью, в детском клубе ресторан вообще не работает. Вместо hammali & navai поставили какую-то Каменскую. Причём на концерте вообще творилось мракобесие. На каждом квадратном метре по 5 человек стоя(в 100 метрах от сцены) . Там где надо бабло рубить на входных билетах, коронавирус не мешает.
3. Land of Legends Hotel (рейтинг гугла 4.6/5, booking 9/10)
Фишка отеля - playstation 4 в каждом номере, конечно же не работает (могут установить только футбол и баскетбол, остальные игры съел коронавирус). Уборки номеров считай что нет. Даже оплаченный мини-бар не пополняют, т.е. платишь за напитки, а потом пытаешься добиться, чтоб тебе дали купленное. Обеды в фастфуде. Allinclusive - это значит, что не включено вообще ничего, напитки только самые дешевые, остальное за доплату, как и орешки, чипсы, мороженое за доплату

Туристы, по ощущениям: 80% - украинцы, 20% - немцы

Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3*
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2848
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Вів 04 сер, 2020 14:27
ЛОБ

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