|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:14
Ну что, по количеству инфицированных полутора миллиардный Китай обгоним через десять дней, или через одиннадцать?
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Может это мне так неповезло, но турецкие отели пробили дно по уровню сервиса.
Причём, всё списуется на коронавирус. Вернулись 1 августа. Были постояльцами в 3х отелях, везде мрак.
1. Delight Deluxe Boutique Hotel (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.9/10)
Даже не набрали воду в бассейн. Виноват - коронавирус по словам работников отеля.
2. Rixos Sungate (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.3/10)
Очереди за едой, еда заканчивается, табуретки на вечернем шоу вместо диванов, сливы бассейнов забиты плесенью, в детском клубе ресторан вообще не работает. Вместо hammali & navai поставили какую-то Каменскую. Причём на концерте вообще творилось мракобесие. На каждом квадратном метре по 5 человек стоя(в 100 метрах от сцены) . Там где надо бабло рубить на входных билетах, коронавирус не мешает.
3. Land of Legends Hotel (рейтинг гугла 4.6/5, booking 9/10)
Фишка отеля - playstation 4 в каждом номере, конечно же не работает (могут установить только футбол и баскетбол, остальные игры съел коронавирус). Уборки номеров считай что нет. Даже оплаченный мини-бар не пополняют, т.е. платишь за напитки, а потом пытаешься добиться, чтоб тебе дали купленное. Обеды в фастфуде. Allinclusive - это значит, что не включено вообще ничего, напитки только самые дешевые, остальное за доплату, как и орешки, чипсы, мороженое за доплату
Туристы, по ощущениям: 80% - украинцы, 20% - немцы
Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3*
Зараз переглядають цей форум: Libo, safonovstanislav і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|