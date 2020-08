Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1612161316141615 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Вів 04 сер, 2020 15:14 Ну что, по количеству инфицированных полутора миллиардный Китай обгоним через десять дней, или через одиннадцать? "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1548 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 15:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире Пенсионер написав: Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле. Из моей реальности. Позавчера вернулись с женой из Турции, неделя моря в период коронобесия. Работают примерно 3 из 10 отелей на побережье, на всех туристов не хватает. Туристы: Украина, Белорусь, Польша, Прибалтика, Сербия, немного других. Персонал в масках, отдыхающим обязательно только в транспорте и магазинах. В остальном обычный отдых: море, бассейн, аниматоры, экскурсии, вечерние шоу в отеле.

Может это мне так неповезло, но турецкие отели пробили дно по уровню сервиса.

Причём, всё списуется на коронавирус. Вернулись 1 августа. Были постояльцами в 3х отелях, везде мрак.

1. Delight Deluxe Boutique Hotel (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.9/10)

Даже не набрали воду в бассейн. Виноват - коронавирус по словам работников отеля.

2. Rixos Sungate (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.3/10)

Очереди за едой, еда заканчивается, табуретки на вечернем шоу вместо диванов, сливы бассейнов забиты плесенью, в детском клубе ресторан вообще не работает. Вместо hammali & navai поставили какую-то Каменскую. Причём на концерте вообще творилось мракобесие. На каждом квадратном метре по 5 человек стоя(в 100 метрах от сцены) . Там где надо бабло рубить на входных билетах, коронавирус не мешает.

3. Land of Legends Hotel (рейтинг гугла 4.6/5, booking 9/10)

Фишка отеля - playstation 4 в каждом номере, конечно же не работает (могут установить только футбол и баскетбол, остальные игры съел коронавирус). Уборки номеров считай что нет. Даже оплаченный мини-бар не пополняют, т.е. платишь за напитки, а потом пытаешься добиться, чтоб тебе дали купленное. Обеды в фастфуде. Allinclusive - это значит, что не включено вообще ничего, напитки только самые дешевые, остальное за доплату, как и орешки, чипсы, мороженое за доплату



Туристы, по ощущениям: 80% - украинцы, 20% - немцы



Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3* Может это мне так неповезло, но турецкие отели пробили дно по уровню сервиса.Причём, всё списуется на коронавирус. Вернулись 1 августа. Были постояльцами в 3х отелях, везде мрак.1. Delight Deluxe Boutique Hotel (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.9/10)Даже не набрали воду в бассейн. Виноват - коронавирус по словам работников отеля.2. Rixos Sungate (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.3/10)Очереди за едой, еда заканчивается, табуретки на вечернем шоу вместо диванов, сливы бассейнов забиты плесенью, в детском клубе ресторан вообще не работает. Вместо hammali & navai поставили какую-то Каменскую. Причём на концерте вообще творилось мракобесие. На каждом квадратном метре по 5 человек стоя(в 100 метрах от сцены) . Там где надо бабло рубить на входных билетах, коронавирус не мешает.3. Land of Legends Hotel (рейтинг гугла 4.6/5, booking 9/10)Фишка отеля - playstation 4 в каждом номере, конечно же не работает (могут установить только футбол и баскетбол, остальные игры съел коронавирус). Уборки номеров считай что нет. Даже оплаченный мини-бар не пополняют, т.е. платишь за напитки, а потом пытаешься добиться, чтоб тебе дали купленное. Обеды в фастфуде. Allinclusive - это значит, что не включено вообще ничего, напитки только самые дешевые, остальное за доплату, как и орешки, чипсы, мороженое за доплатуТуристы, по ощущениям: 80% - украинцы, 20% - немцыЭто вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3* safonovstanislav Повідомлень: 2848 З нами з: 10.05.14 Подякував: 202 раз. Подякували: 448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 15:48 По отчёту МОЗ от 4 августа госпитализировано за сутки 250 человек.



По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 31 июля - 261

3. 24 июля - 255

4. 4 августа - 250

5. 30 июля - 248

6. 8 мая - 237

7. 28 июня - 233 freeze 4 Повідомлень: 17855 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4335 раз. Подякували: 7019 раз. Профіль 22 3 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 15:59 freeze написав: По отчёту МОЗ от 4 августа госпитализировано за сутки 250 человек.



По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 31 июля - 261

3. 24 июля - 255

4. 4 августа - 250

5. 30 июля - 248

6. 8 мая - 237

7. 28 июня - 233 По отчёту МОЗ от 4 августа госпитализировано за сутки 250 человек.По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями1. 7 мая - 3132. 31 июля - 2613. 24 июля - 2554. 4 августа - 2505. 30 июля - 2486. 8 мая - 2377. 28 июня - 233

Фриз, а можно ещё такую табличку, а то нам говорят что карантина нет, а госпитализации растут... А так наглядно во времени

1. 7 мая - 313

2. 8 мая - 237

3. 28 июня - 233

4. 24 июля - 255

5. 30 июля - 248

6. 31 июля - 261

7. 4 августа - 250 Фриз, а можно ещё такую табличку, а то нам говорят что карантина нет, а госпитализации растут... А так наглядно во времени1. 7 мая - 3132. 8 мая - 2373. 28 июня - 2334. 24 июля - 2555. 30 июля - 2486. 31 июля - 2617. 4 августа - 250 stm

Повідомлень: 2479 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 16:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3* Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3*

Большое спасибо за инфо, чуйка подсказала забрать предоплату за Турцию еще в самом начале марта. Жаба наоборот душила поехать в начале июля,после снятия карантина, уж очень приличного моря хотелось. Но теперь понимаю что слава богу....

За Lend of Legends вообще расстроили, мечтал с сыном туда съездить. А аттракционы в нем работали нормально? Если можно напишите еще "прелести отдыха 2020", а то жена конючит до сих пор, покажу ей реальность (можно и в личку что бы тематику не нарушать)спасибо Большое спасибо за инфо, чуйка подсказала забрать предоплату за Турцию еще в самом начале марта. Жаба наоборот душила поехать в начале июля,после снятия карантина, уж очень приличного моря хотелось. Но теперь понимаю что слава богу....За Lend of Legends вообще расстроили, мечтал с сыном туда съездить. А аттракционы в нем работали нормально? Если можно напишите еще "прелести отдыха 2020", а то жена конючит до сих пор, покажу ей реальность (можно и в личку что бы тематику не нарушать)спасибо Sinbad777 Повідомлень: 95 З нами з: 09.05.16 Подякував: 41 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 17:04

Наш источник из Офиса Президента сообщает, что в бюджете нет денег на вторую карантинную коронавирусную волну, поэтому её вводить не будут.

Введут только тогда, когда ситуация в реальности будет критической и трагической. Поэтому сейчас принят план, что критикуем, возмущаемся, пугаем всех, но "жестко" не топим.



https://t.me/legitimniy/4787 #СлухиНаш источник из Офиса Президента сообщает, что в бюджете нет денег на вторую карантинную коронавирусную волну, поэтому её вводить не будут.Введут только тогда, когда ситуация в реальности будет критической и трагической. Поэтому сейчас принят план, что критикуем, возмущаемся, пугаем всех, но "жестко" не топим. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12126 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7046 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 17:14 ЛАД написав: juristkostya

Во Франции также призвали к усилению бдительности после резкого роста случаев COVID-19 среди молодежи.

https://kurs.com.ua/novost/197034-v-germanii-nachalas-vtoraja-volna-koronavirusa

за 9 месяцев наблюдений уже можно понять, что распределение ковида по возрастам очень неравномерно. Какой бы ни был "резкий всплеск" среди молодёжи, заболеваемость всё равно кратно меньше, чем среди пожилых.



Кроме того, не забываем о следующем:

Изначально всё внимание исследователей было направлено на заболевших - то есть, на людей с ярко выраженными симптомами. На бессимптомных просто не хватало ресурса.

Сейчас дефицит тестов устранён, работа налажена, и в результате более широкого охвата выявляется всё больше бессимптомных (которые раньше просто не подпадали под подозрение и мощностей тестирования на них не хватало). Поэтому, да, в статистику начинает попадать всё больше бессимптомной молодёжи.



Но с прикладной сточки зрения это не имеет значения, поскольку бессимптомные практически не распространяют вирус.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали (почему нет лавинообразного прироста числа заболевших):

- те, кто переносит в тяжёлой форме и выступает активным распространителем - сравнительно менее мобильны:

- те, кто активно перемещается и имеет широкий круг контактов - как правило и распространяет слабо, и сопротивляется намного лучше.



Таким образом, "питательная среда" для активного распространения вируса сравнительно невелика, она уже в основном исчерпана, и дальнейший рост замедлился. за 9 месяцев наблюдений уже можно понять, что распределение ковида по возрастам очень неравномерно. Какой бы ни был "резкий всплеск" среди молодёжи, заболеваемость всё равно кратно меньше, чем среди пожилых.Кроме того, не забываем о следующем:Изначально всё внимание исследователей было направлено на заболевших - то есть, на людей с ярко выраженными симптомами. На бессимптомных просто не хватало ресурса.Сейчас дефицит тестов устранён, работа налажена, и в результате более широкого охвата выявляется всё больше бессимптомных (которые раньше просто не подпадали под подозрение и мощностей тестирования на них не хватало). Поэтому, да, в статистику начинает попадать всё больше бессимптомной молодёжи.Но с прикладной сточки зрения это не имеет значения, поскольку бессимптомные практически не распространяют вирус.Возвращаясь к тому, с чего мы начали (почему нет лавинообразного прироста числа заболевших):- те, кто переносит в тяжёлой форме и выступает активным распространителем - сравнительно менее мобильны:- те, кто активно перемещается и имеет широкий круг контактов - как правило и распространяет слабо, и сопротивляется намного лучше.Таким образом, "питательная среда" для активного распространения вируса сравнительно невелика, она уже в основном исчерпана, и дальнейший рост замедлился. juristkostya Повідомлень: 3238 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1612161316141615 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Danik, juristkostya,

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит Lady_N і 6 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 710 , 711 , 712

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7117 1611094

ЛОБ Вів 04 сер, 2020 16:07