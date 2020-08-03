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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:14
Ну что, по количеству инфицированных полутора миллиардный Китай обгоним через десять дней, или через одиннадцать?
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Может это мне так неповезло, но турецкие отели пробили дно по уровню сервиса.
Причём, всё списуется на коронавирус. Вернулись 1 августа. Были постояльцами в 3х отелях, везде мрак.
1. Delight Deluxe Boutique Hotel (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.9/10)
Даже не набрали воду в бассейн. Виноват - коронавирус по словам работников отеля.
2. Rixos Sungate (рейтинг гугла 4.5/5, booking 8.3/10)
Очереди за едой, еда заканчивается, табуретки на вечернем шоу вместо диванов, сливы бассейнов забиты плесенью, в детском клубе ресторан вообще не работает. Вместо hammali & navai поставили какую-то Каменскую. Причём на концерте вообще творилось мракобесие. На каждом квадратном метре по 5 человек стоя(в 100 метрах от сцены) . Там где надо бабло рубить на входных билетах, коронавирус не мешает.
3. Land of Legends Hotel (рейтинг гугла 4.6/5, booking 9/10)
Фишка отеля - playstation 4 в каждом номере, конечно же не работает (могут установить только футбол и баскетбол, остальные игры съел коронавирус). Уборки номеров считай что нет. Даже оплаченный мини-бар не пополняют, т.е. платишь за напитки, а потом пытаешься добиться, чтоб тебе дали купленное. Обеды в фастфуде. Allinclusive - это значит, что не включено вообще ничего, напитки только самые дешевые, остальное за доплату, как и орешки, чипсы, мороженое за доплату
Туристы, по ощущениям: 80% - украинцы, 20% - немцы
Это вкратце. Сложно представить какой ужас творится в отелях с рейтингом пониже, если отели 5* скатились до уровня ниже 3*
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:48
По отчёту МОЗ от 4 августа госпитализировано за сутки 250 человек.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 31 июля - 261
3. 24 июля - 255
4. 4 августа - 250
5. 30 июля - 248
6. 8 мая - 237
7. 28 июня - 233
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:59
Фриз, а можно ещё такую табличку, а то нам говорят что карантина нет, а госпитализации растут... А так наглядно во времени
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 24 июля - 255
5. 30 июля - 248
6. 31 июля - 261
7. 4 августа - 250
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Большое спасибо за инфо, чуйка подсказала забрать предоплату за Турцию еще в самом начале марта. Жаба наоборот душила поехать в начале июля,после снятия карантина, уж очень приличного моря хотелось. Но теперь понимаю что слава богу....
За Lend of Legends вообще расстроили, мечтал с сыном туда съездить. А аттракционы в нем работали нормально? Если можно напишите еще "прелести отдыха 2020", а то жена конючит до сих пор, покажу ей реальность (можно и в личку что бы тематику не нарушать)спасибо
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:04
#Слухи
Наш источник из Офиса Президента сообщает, что в бюджете нет денег на вторую карантинную коронавирусную волну, поэтому её вводить не будут.
Введут только тогда, когда ситуация в реальности будет критической и трагической. Поэтому сейчас принят план, что критикуем, возмущаемся, пугаем всех, но "жестко" не топим.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:14
за 9 месяцев наблюдений уже можно понять, что распределение ковида по возрастам очень неравномерно. Какой бы ни был "резкий всплеск" среди молодёжи, заболеваемость всё равно кратно меньше, чем среди пожилых.
Кроме того, не забываем о следующем:
Изначально всё внимание исследователей было направлено на заболевших - то есть, на людей с ярко выраженными симптомами. На бессимптомных просто не хватало ресурса.
Сейчас дефицит тестов устранён, работа налажена, и в результате более широкого охвата выявляется всё больше бессимптомных (которые раньше просто не подпадали под подозрение и мощностей тестирования на них не хватало). Поэтому, да, в статистику начинает попадать всё больше бессимптомной молодёжи.
Но с прикладной сточки зрения это не имеет значения, поскольку бессимптомные практически не распространяют вирус.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали (почему нет лавинообразного прироста числа заболевших):
- те, кто переносит в тяжёлой форме и выступает активным распространителем - сравнительно менее мобильны:
- те, кто активно перемещается и имеет широкий круг контактов - как правило и распространяет слабо, и сопротивляется намного лучше.
Таким образом, "питательная среда" для активного распространения вируса сравнительно невелика, она уже в основном исчерпана, и дальнейший рост замедлился.
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