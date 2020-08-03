Додано: Вів 04 сер, 2020 17:14

ЛАД написав: juristkostya

Во Франции также призвали к усилению бдительности после резкого роста случаев COVID-19 среди молодежи.

https://kurs.com.ua/novost/197034-v-germanii-nachalas-vtoraja-volna-koronavirusa

за 9 месяцев наблюдений уже можно понять, что распределение ковида по возрастам очень неравномерно. Какой бы ни был "резкий всплеск" среди молодёжи, заболеваемость всё равно кратно меньше, чем среди пожилых.Кроме того, не забываем о следующем:Изначально всё внимание исследователей было направлено на заболевших - то есть, на людей с ярко выраженными симптомами. На бессимптомных просто не хватало ресурса.Сейчас дефицит тестов устранён, работа налажена, и в результате более широкого охвата выявляется всё больше бессимптомных (которые раньше просто не подпадали под подозрение и мощностей тестирования на них не хватало). Поэтому, да, в статистику начинает попадать всё больше бессимптомной молодёжи.Но с прикладной сточки зрения это не имеет значения, поскольку бессимптомные практически не распространяют вирус.Возвращаясь к тому, с чего мы начали (почему нет лавинообразного прироста числа заболевших):- те, кто переносит в тяжёлой форме и выступает активным распространителем - сравнительно менее мобильны:- те, кто активно перемещается и имеет широкий круг контактов - как правило и распространяет слабо, и сопротивляется намного лучше.Таким образом, "питательная среда" для активного распространения вируса сравнительно невелика, она уже в основном исчерпана, и дальнейший рост замедлился.