Если судить по средним за месяц, то видно, что растут.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:23
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:33
Да, растут.
По сравнению с мартом количество госпитализаций коронавирусников увеличилось в 10 раз, по сравнению с апрелем в 2 раза.
Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:
март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль - 195
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
надо бы сравнить госпитализации по диагнозу "пневмония".
Потому как низкие значения марта-апреля вытекают из несовершенства статистики, очевидно же.
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:44
Предположение, что в марте было столько же короновариусных пневмоний как и сейчас, примерно такое же предположение, что КОВИД-19 среди нас уже много лет, просто раньше не было тестов и плохая статистика.
Можно что угодно говорить про тест-системы и их несовершенство и совершенство, но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 04 сер, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:53
freeze
как раз очень много кто отмечает, что ковид запросто мог быть у нас уже с НГ. Это видно по всплеску пневмоний прошедшей зимой, по выявлению вируса в анализах крови, взятых ещё прошлой осенью и ряду других факторов.
Так что отмести со словами "это всё домыслы" легче лёгкого, а вот провести серьёзный многофакторный анализ - это надо постараться.
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:56
Я выше добавил про рентген.
Кроме того я вчера уже описывал свое мнение, что сейчас количество некоронавирусных пневмоний резко снизилось в связи с предпринятыми карантинными мерами и общей настороженностью населения.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
это неспецифический симптом, он очень давно известен в связи как с бактериальными, так и с вирусными пневмониями.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:16
Даже википедия нам говорит -
"Образование «матового стекла» в очень значительных долях (десятки % от объёма лёгких) характерно при пневмонии, сопровождающей такие коронавирусные ОРВИ как COVID-19, ввиду чего использование компьютерной томографии для выявления этого является практически обязательным, особенно ввиду имеющей место временами неточности основных методов тестов выявления случаев данных ОРВИ."
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:28
Простите, Вы оперируете абсолютно неподтвержденными сведениями. Во всяком случае, бездоказательными - подтверждающих ссылок не даёте.
Не видел доказательств, что
а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны,
б) люди с высокой мобильностью и большим количеством контактов распространяют слабо (обратное встречал. По-моему, даже Комаровский говорил об этом).
Да и статистика не подтверждает. Ни мировая, ни наша.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 сер, 2020 18:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:30
вот именно. То есть, если мы хотим адекватной картины, нам нужно:
1. на стат материале имеющихся достоверных случаев ковида выяснить, какой порог (%) поражения лёгких типичен именно для данного заболевания, но НЕ встречается при других видах пневмоний.
2. проанализировать архив рентгена лёгких за январь-март, отобрать случаи, превышающие порог, установленный в пункте 1
3. соотнести эти рентгены с прочими факторами клинической картины этих пациентов (грубо говоря, понять, что у них были и другие признаки ОРВИ в тот момент или немного раньше)
Пока не выполнен даже пункт 1 ("десятки процентов" - это, пардон, ни о чём. Это с равным успехом и 10, и 99). Поэтому, говорить, что рентген может быть единственным квалифицирующим критерием, никак нельзя.
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