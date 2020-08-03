Додано: Вів 04 сер, 2020 18:30

freeze написав:

Даже википедия нам говорит -



"Образование «матового стекла» в очень значительных долях (десятки % от объёма лёгких) характерно при пневмонии, сопровождающей такие коронавирусные ОРВИ как COVID-19, ввиду чего использование компьютерной томографии для выявления этого является практически обязательным, особенно ввиду имеющей место временами неточности основных методов тестов выявления случаев данных ОРВИ." Даже википедия нам говорит -"Образование «матового стекла» в очень значительных долях (десятки % от объёма лёгких) характерно при пневмонии, сопровождающей такие коронавирусные ОРВИ как COVID-19, ввиду чего использование компьютерной томографии для выявления этого является практически обязательным, особенно ввиду имеющей место временами неточности основных методов тестов выявления случаев данных ОРВИ."

вот именно. То есть, если мы хотим адекватной картины, нам нужно:1. на стат материале имеющихся достоверных случаев ковида выяснить, какой порог (%) поражения лёгких типичен именно для данного заболевания, но НЕ встречается при других видах пневмоний.2. проанализировать архив рентгена лёгких за январь-март, отобрать случаи, превышающие порог, установленный в пункте 13. соотнести эти рентгены с прочими факторами клинической картины этих пациентов (грубо говоря, понять, что у них были и другие признаки ОРВИ в тот момент или немного раньше)Пока не выполнен даже пункт 1 ("десятки процентов" - это, пардон, ни о чём. Это с равным успехом и 10, и 99). Поэтому, говорить, что рентген может быть единственным квалифицирующим критерием, никак нельзя.