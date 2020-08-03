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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1614161516161617>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:23

  juristkostya написав:
  stm написав:а то нам говорят что карантина нет, а госпитализации растут... А так наглядно во времени
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 24 июля - 255
5. 30 июля - 248
6. 31 июля - 261
7. 4 августа - 250

а они растут?

Если судить по средним за месяц, то видно, что растут.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:33

  _Mykola_ написав:
  juristkostya написав:
  stm написав:а то нам говорят что карантина нет, а госпитализации растут... А так наглядно во времени
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 24 июля - 255
5. 30 июля - 248
6. 31 июля - 261
7. 4 августа - 250

а они растут?

Если судить по средним за месяц, то видно, что растут.


Да, растут.
По сравнению с мартом количество госпитализаций коронавирусников увеличилось в 10 раз, по сравнению с апрелем в 2 раза.

Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль - 195
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

надо бы сравнить госпитализации по диагнозу "пневмония".
Потому как низкие значения марта-апреля вытекают из несовершенства статистики, очевидно же.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:44

  juristkostya написав:надо бы сравнить госпитализации по диагнозу "пневмония".
Потому как низкие значения марта-апреля вытекают из несовершенства статистики, очевидно же.


Предположение, что в марте было столько же короновариусных пневмоний как и сейчас, примерно такое же предположение, что КОВИД-19 среди нас уже много лет, просто раньше не было тестов и плохая статистика.

Можно что угодно говорить про тест-системы и их несовершенство и совершенство, но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 04 сер, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:53

freeze
как раз очень много кто отмечает, что ковид запросто мог быть у нас уже с НГ. Это видно по всплеску пневмоний прошедшей зимой, по выявлению вируса в анализах крови, взятых ещё прошлой осенью и ряду других факторов.

Так что отмести со словами "это всё домыслы" легче лёгкого, а вот провести серьёзный многофакторный анализ - это надо постараться.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:56

  juristkostya написав:freeze
как раз очень много кто отмечает, что ковид запросто мог быть у нас уже с НГ. Это видно по всплеску пневмоний прошедшей зимой, по выявлению вируса в анализах крови, взятых ещё прошлой осенью и ряду других факторов.

Так что отмести со словами "это всё домыслы" легче лёгкого, а вот провести серьёзный многофакторный анализ - это надо постараться.


Я выше добавил про рентген.

Кроме того я вчера уже описывал свое мнение, что сейчас количество некоронавирусных пневмоний резко снизилось в связи с предпринятыми карантинными мерами и общей настороженностью населения.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса.

это неспецифический симптом, он очень давно известен в связи как с бактериальными, так и с вирусными пневмониями.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:16

  juristkostya написав:
  freeze написав:но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса.

это неспецифический симптом, он очень давно известен в связи как с бактериальными, так и с вирусными пневмониями.


Даже википедия нам говорит -

"Образование «матового стекла» в очень значительных долях (десятки % от объёма лёгких) характерно при пневмонии, сопровождающей такие коронавирусные ОРВИ как COVID-19, ввиду чего использование компьютерной томографии для выявления этого является практически обязательным, особенно ввиду имеющей место временами неточности основных методов тестов выявления случаев данных ОРВИ."
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:28

  juristkostya написав:......
Но с прикладной сточки зрения это не имеет значения, поскольку бессимптомные практически не распространяют вирус.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали (почему нет лавинообразного прироста числа заболевших):
- те, кто переносит в тяжёлой форме и выступает активным распространителем - сравнительно менее мобильны:
- те, кто активно перемещается и имеет широкий круг контактов - как правило и распространяет слабо, и сопротивляется намного лучше.

Таким образом, "питательная среда" для активного распространения вируса сравнительно невелика, она уже в основном исчерпана, и дальнейший рост замедлился.

Простите, Вы оперируете абсолютно неподтвержденными сведениями. Во всяком случае, бездоказательными - подтверждающих ссылок не даёте.
Не видел доказательств, что
а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны,
б) люди с высокой мобильностью и большим количеством контактов распространяют слабо (обратное встречал. По-моему, даже Комаровский говорил об этом).
Да и статистика не подтверждает. Ни мировая, ни наша.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 сер, 2020 18:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:30

  freeze написав:
Даже википедия нам говорит -

"Образование «матового стекла» в очень значительных долях (десятки % от объёма лёгких) характерно при пневмонии, сопровождающей такие коронавирусные ОРВИ как COVID-19, ввиду чего использование компьютерной томографии для выявления этого является практически обязательным, особенно ввиду имеющей место временами неточности основных методов тестов выявления случаев данных ОРВИ."

вот именно. То есть, если мы хотим адекватной картины, нам нужно:
1. на стат материале имеющихся достоверных случаев ковида выяснить, какой порог (%) поражения лёгких типичен именно для данного заболевания, но НЕ встречается при других видах пневмоний.
2. проанализировать архив рентгена лёгких за январь-март, отобрать случаи, превышающие порог, установленный в пункте 1
3. соотнести эти рентгены с прочими факторами клинической картины этих пациентов (грубо говоря, понять, что у них были и другие признаки ОРВИ в тот момент или немного раньше)

Пока не выполнен даже пункт 1 ("десятки процентов" - это, пардон, ни о чём. Это с равным успехом и 10, и 99). Поэтому, говорить, что рентген может быть единственным квалифицирующим критерием, никак нельзя.
juristkostya
 
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