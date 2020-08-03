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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:31
juristkostya написав: freeze написав:
но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса.
это неспецифический симптом, он очень давно известен в связи как с бактериальными, так и с вирусными пневмониями.
Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:33
ЛАД написав:
Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны,
я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:37
ЛАД написав:
Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак
Профильное образование в данном случае не требуется.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:40
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны,
я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании?
Вы всё же врач?
Где Вы прочитали, что при тяжелой форме кашляют больше, чем при средней или легкой?
Кроме того, кашель может быть достаточно сильный, например, у бессимптомного курильщика или при наличии каких-то параллельных заболеваний.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42
juristkostya написав: ЛАД написав:
Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак
Профильное образование в данном случае не требуется.
Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.
Вы этого, по-моему, не знаете.
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