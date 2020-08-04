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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1614161516161617 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Вів 04 сер, 2020 18:31 juristkostya написав: freeze написав: но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса. но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса.

это неспецифический симптом, он очень давно известен в связи как с бактериальными, так и с вирусными пневмониями. это неспецифический симптом, он очень давно известен в связи как с бактериальными, так и с вирусными пневмониями.

Простите, Вы юрист или врач?

Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. Простите, Вы юрист или врач?Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. ЛАД 2 Повідомлень: 16960 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4511 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 18:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны, Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны, я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании? я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании? juristkostya Повідомлень: 3246 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 18:37 ЛАД написав: Простите, Вы юрист или врач?

Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. Простите, Вы юрист или врач?Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак

Профильное образование в данном случае не требуется. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признакПрофильное образование в данном случае не требуется. juristkostya Повідомлень: 3246 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 18:40 juristkostya написав: ЛАД написав: Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны, Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны, я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании? я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании?

Вы всё же врач?

Где Вы прочитали, что при тяжелой форме кашляют больше, чем при средней или легкой?

Кроме того, кашель может быть достаточно сильный, например, у бессимптомного курильщика или при наличии каких-то параллельных заболеваний. Вы всё же врач?Где Вы прочитали, что при тяжелой форме кашляют больше, чем при средней или легкой?Кроме того, кашель может быть достаточно сильный, например, у бессимптомного курильщика или при наличии каких-то параллельных заболеваний. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16960 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4511 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42 juristkostya написав: ЛАД написав: Простите, Вы юрист или врач?

Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. Простите, Вы юрист или врач?Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак

Профильное образование в данном случае не требуется. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признакПрофильное образование в данном случае не требуется.

Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.

Вы этого, по-моему, не знаете. Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.Вы этого, по-моему, не знаете. ЛАД 2 Повідомлень: 16960 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4511 раз. Подякували: 4190 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 18:56 Lady_N написав: Сначала делаем, потом думаем. Это так по-нашему

Наверное, прикинули убытки от красных зон и прозрели. Теперь будут пугать, а мы - делать вид, что пугаемся и соблюдаем Сначала делаем, потом думаем. Это так по-нашемуНаверное, прикинули убытки от красных зон и прозрели. Теперь будут пугать, а мы - делать вид, что пугаемся и соблюдаем

Мне этот ковидный фонд напомнил сюжет из "Зеленый фургон", когда Грищенко выдавал "во временное пользование" вещественные доказательства

Так и с фондом, вроде на ковид, а по факту - МВД, дороги Мне этот ковидный фонд напомнил сюжет из "Зеленый фургон", когда Грищенко выдавал "во временное пользование" вещественные доказательстваТак и с фондом, вроде на ковид, а по факту - МВД, дороги "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4992 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 18:56 ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав: Простите, Вы юрист или врач?

Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. Простите, Вы юрист или врач?Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак

Профильное образование в данном случае не требуется. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признакПрофильное образование в данном случае не требуется.

Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.

Вы этого, по-моему, не знаете. Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.Вы этого, по-моему, не знаете.

В эпоху т.наз. "доказательной медицины" признаки заболеваний уже не являются сакральным внутрикастовым знанием.

Они формализованы, систематизированы и находятся в открытых источниках. Конечно, надо правильно формулировать запрос. Но для человека с академическим высшим образованием это посильно. В эпоху т.наз. "доказательной медицины" признаки заболеваний уже не являются сакральным внутрикастовым знанием.Они формализованы, систематизированы и находятся в открытых источниках. Конечно, надо правильно формулировать запрос. Но для человека с академическим высшим образованием это посильно. juristkostya Повідомлень: 3246 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 19:16 juristkostya написав: В эпоху т.наз. "доказательной медицины" признаки заболеваний уже не являются сакральным внутрикастовым знанием.

Они формализованы, систематизированы и находятся в открытых источниках. Конечно, надо правильно формулировать запрос. Но для человека с академическим высшим образованием это посильно. В эпоху т.наз. "доказательной медицины" признаки заболеваний уже не являются сакральным внутрикастовым знанием.Они формализованы, систематизированы и находятся в открытых источниках. Конечно, надо правильно формулировать запрос. Но для человека с академическим высшим образованием это посильно.



Бедные врачи об этом не подозревают и зачем-то долго учатся в медуниверситетах, а потом всю жизнь повышают квалификацию т.к. знания меняются очень часто Бедные врачи об этом не подозревают и зачем-то долго учатся в медуниверситетах, а потом всю жизнь повышают квалификацию т.к. знания меняются очень часто Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3938 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 19:56 В общем пора резюмировать

1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся

2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное

3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать



Я ничего не упустил из главного? It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3328 З нами з: 14.03.06 Подякував: 209 раз. Подякували: 461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 20:06 juristkostya написав: Поэтому, говорить, что рентген может быть единственным квалифицирующим критерием, никак нельзя. Поэтому, говорить, что рентген может быть единственным квалифицирующим критерием, никак нельзя.



Китайские врачи из Уханя на основании снимков КРТ с характерными для коронавируса значительными стекловидными участками добавили задним числом в статистику коронавирусной эпидемии за январь-февраль около 15 тысяч случаев, именно из-за того, что было тогда не до конца доскональное тестирование. То же самое сделали еще в нескольких странах, в том числе европейских, на основании характерных симптомов.



Думаю, что врачи больше разбираются в этом вопросе, чем мы с вами. Китайские врачи из Уханя на основании снимков КРТ с характерными для коронавируса значительными стекловидными участками добавили задним числом в статистику коронавирусной эпидемии за январь-февраль около 15 тысяч случаев, именно из-за того, что было тогда не до конца доскональное тестирование. То же самое сделали еще в нескольких странах, в том числе европейских, на основании характерных симптомов.Думаю, что врачи больше разбираются в этом вопросе, чем мы с вами. freeze 4 Повідомлень: 17860 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4337 раз. Подякували: 7020 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1614161516161617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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