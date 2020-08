Додано: Вів 04 сер, 2020 19:56

В общем пора резюмировать

1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся

2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное

3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать



Я ничего не упустил из главного?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California