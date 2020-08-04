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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:31
juristkostya написав: freeze написав:
но рентген банальный у нас всегда умели делать. И характерный для коронавирусной пневмонии эффект стекловидных участков в лёгких массово проявился с начала нынешней эпидемии коронавируса.
это неспецифический симптом, он очень давно известен в связи как с бактериальными, так и с вирусными пневмониями.
Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:33
ЛАД написав:
Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны,
я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:37
ЛАД написав:
Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак
Профильное образование в данном случае не требуется.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:40
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не видел доказательств, что а) бессимптомные/переносящие в лёгкой или средней форме менее заразны,
я дико извиняюсь, но вы серьёзно хотите доказательств того, что при кашле из человека вылетает намного бОльшая порция вируса, и летит намного дальше, чем при нормальном дыхании?
Вы всё же врач?
Где Вы прочитали, что при тяжелой форме кашляют больше, чем при средней или легкой?
Кроме того, кашель может быть достаточно сильный, например, у бессимптомного курильщика или при наличии каких-то параллельных заболеваний.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:42
juristkostya написав: ЛАД написав:
Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак
Профильное образование в данном случае не требуется.
Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.
Вы этого, по-моему, не знаете.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:56
Lady_N написав:
Сначала делаем, потом думаем. Это так по-нашему
Наверное, прикинули убытки от красных зон и прозрели. Теперь будут пугать, а мы - делать вид, что пугаемся и соблюдаем
Мне этот ковидный фонд напомнил сюжет из "Зеленый фургон", когда Грищенко выдавал "во временное пользование" вещественные доказательства
Так и с фондом, вроде на ковид, а по факту - МВД, дороги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:56
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак
Профильное образование в данном случае не требуется.
Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.
Вы этого, по-моему, не знаете.
В эпоху т.наз. "доказательной медицины" признаки заболеваний уже не являются сакральным внутрикастовым знанием.
Они формализованы, систематизированы и находятся в открытых источниках. Конечно, надо правильно формулировать запрос. Но для человека с академическим высшим образованием это посильно.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:16
juristkostya написав:
В эпоху т.наз. "доказательной медицины" признаки заболеваний уже не являются сакральным внутрикастовым знанием.
Они формализованы, систематизированы и находятся в открытых источниках. Конечно, надо правильно формулировать запрос. Но для человека с академическим высшим образованием это посильно.
Бедные врачи об этом не подозревают и зачем-то долго учатся в медуниверситетах, а потом всю жизнь повышают квалификацию т.к. знания меняются очень часто
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:56
В общем пора резюмировать
1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся
2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное
3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать
Я ничего не упустил из главного?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Вів 04 сер, 2020 20:06
juristkostya написав:
Поэтому, говорить, что рентген может быть единственным квалифицирующим критерием, никак нельзя.
Китайские врачи из Уханя на основании снимков КРТ с характерными для коронавируса значительными стекловидными участками добавили задним числом в статистику коронавирусной эпидемии за январь-февраль около 15 тысяч случаев, именно из-за того, что было тогда не до конца доскональное тестирование. То же самое сделали еще в нескольких странах, в том числе европейских, на основании характерных симптомов.
Думаю, что врачи больше разбираются в этом вопросе, чем мы с вами.
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