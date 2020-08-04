Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1616161716181619> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Вів 04 сер, 2020 20:42 ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав: Простите, Вы юрист или врач?

Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. Простите, Вы юрист или врач?Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак

Профильное образование в данном случае не требуется. термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признакПрофильное образование в данном случае не требуется.

Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.

Вы этого, по-моему, не знаете. Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.Вы этого, по-моему, не знаете.

Поддержу ситуативно коллегу в этом случае, хотя он на меня иногда нападает, а еще проговорился, что работал в жилищно-коммунальной сфере, а она для меня, как красная тряпка для быка



Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия. Поддержу ситуативно коллегу в этом случае, хотя он на меня иногда нападает, а еще проговорился, что работал в жилищно-коммунальной сфере, а она для меня, как красная тряпка для быкаНе знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаныи, даже, Igneus Повідомлень: 652 З нами з: 29.08.18 Подякував: 247 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 20:46 adeges написав: В общем пора резюмировать

1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся

2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное

3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать



Я ничего не упустил из главного? В общем пора резюмировать1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышатьЯ ничего не упустил из главного?

Упустили. Прививки)))) Упустили. Прививки)))) vetka Повідомлень: 6495 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 20:50 adeges написав: В общем пора резюмировать

1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся

2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное

3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать



Я ничего не упустил из главного? В общем пора резюмировать1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышатьЯ ничего не упустил из главного?



Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп. Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп. Кучинелли

Повідомлень: 324 З нами з: 30.11.17 Подякував: 96 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:05 Кучинелли написав: adeges написав: В общем пора резюмировать

1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся

2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное

3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать



Я ничего не упустил из главного? В общем пора резюмировать1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышатьЯ ничего не упустил из главного?



Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп. Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп.



Это с одной стороны зазеркалья. А с другой - Гейтс, чипы и 5G...



Сегодня, кстати, мракобесы под Главпочтампом протестовали - понимаешь ли, иностранная компания Эрикссон разворачивает богомерзкую сеть в Украине, а блюстителям чистоты эфира от вредоносного вирусогенерирующего излучениия ничего об этом не докладывают Это с одной стороны зазеркалья. А с другой - Гейтс, чипы и 5G...Сегодня, кстати, мракобесы под Главпочтампом протестовали - понимаешь ли, иностранная компания Эрикссон разворачивает богомерзкую сеть в Украине, а блюстителям чистоты эфира от вредоносного вирусогенерирующего излучениия ничего об этом не докладывают Востаннє редагувалось zРадио в Вів 04 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 6942 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1199 раз. Подякували: 2765 раз. Профіль 5 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:07 zРадио

А крестный ход на когда назначен? vetka Повідомлень: 6495 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:08 vetka написав: zРадио

А крестный ход на когда назначен? А крестный ход на когда назначен?



Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.



А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться zРадио

Повідомлень: 6942 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1199 раз. Подякували: 2765 раз. Профіль 5 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:09 zРадио написав: vetka написав: zРадио

А крестный ход на когда назначен? А крестный ход на когда назначен?



Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.



А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться

Остановите Землю, я сойду.... Остановите Землю, я сойду.... vetka Повідомлень: 6495 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:12 vetka написав: zРадио написав: vetka написав: zРадио

А крестный ход на когда назначен? А крестный ход на когда назначен?



Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.



А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться

Остановите Землю, я сойду.... Остановите Землю, я сойду....



В смысле - остановить? Она же плоская, и никуда не вертится В смысле - остановить? Она же плоская, и никуда не вертится zРадио

Повідомлень: 6942 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1199 раз. Подякували: 2765 раз. Профіль 5 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:13 Igneus написав:

Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия. Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаныи, даже,

У меня в заочном втором нема У меня в заочном втором нема Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4402 З нами з: 03.12.14 Подякував: 584 раз. Подякували: 741 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.

Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться beee Повідомлень: 60 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1616161716181619> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Igneus vitaliian і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 710 , 711 , 712

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7117 1611287

ЛОБ Вів 04 сер, 2020 16:07