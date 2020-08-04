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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1616161716181619>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:42

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Простите, Вы юрист или врач?
Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак :-)
Профильное образование в данном случае не требуется.

Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим.
Вы этого, по-моему, не знаете.

Поддержу ситуативно коллегу в этом случае, хотя он на меня иногда нападает, а еще проговорился, что работал в жилищно-коммунальной сфере, а она для меня, как красная тряпка для быка :wink:

Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:46

  adeges написав:В общем пора резюмировать
1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся
2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное
3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать

Я ничего не упустил из главного?

Упустили. Прививки))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:50

  adeges написав:В общем пора резюмировать
1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся
2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное
3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать

Я ничего не упустил из главного?


Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп. :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:05

  Кучинелли написав:
  adeges написав:В общем пора резюмировать
1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся
2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное
3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать

Я ничего не упустил из главного?


Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп. :!:


Это с одной стороны зазеркалья. А с другой - Гейтс, чипы и 5G...

Сегодня, кстати, мракобесы под Главпочтампом протестовали - понимаешь ли, иностранная компания Эрикссон разворачивает богомерзкую сеть в Украине, а блюстителям чистоты эфира от вредоносного вирусогенерирующего излучениия ничего об этом не докладывают :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 04 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:07

zРадио
А крестный ход на когда назначен?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:08

  vetka написав:zРадио
А крестный ход на когда назначен?


Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.

А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:09

  zРадио написав:
  vetka написав:zРадио
А крестный ход на когда назначен?


Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.

А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться :mrgreen:

Остановите Землю, я сойду....
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:12

  vetka написав:
  zРадио написав:
  vetka написав:zРадио
А крестный ход на когда назначен?


Крестный ход нельзя - тогда их всех в одном месте супер-излучателем и порешат.

А вот молитвы против 5G будут. Можно даже не сомневаться :mrgreen:

Остановите Землю, я сойду....


В смысле - остановить? Она же плоская, и никуда не вертится :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:13

  Igneus написав:
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.

У меня в заочном втором нема
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.
Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться
beee
 
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