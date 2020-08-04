ЛАД написав:Простите, Вы юрист или врач? Я как-то не рискую высказываться по сугубо специальным вопросам. Тем более, без подтверждающих ссылок.
термин "неспецифический" применяется во всех областях знания. Грубо говоря, это признак, который присущ как обсуждаемому явлению, так и ряду других, в связи с чем не может служить единственным критерием классификации. Так, зелёный цвет присущ светофору, лягушке и забору, но это неспецифический их признак Профильное образование в данном случае не требуется.
Профильное образование требуется для того, чтобы знать, какой признак является неспецифическим, а какой специфическим. Вы этого, по-моему, не знаете.
Поддержу ситуативно коллегу в этом случае, хотя он на меня иногда нападает, а еще проговорился, что работал в жилищно-коммунальной сфере, а она для меня, как красная тряпка для быка
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
adeges написав:В общем пора резюмировать 1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся 2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное 3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать
adeges написав:В общем пора резюмировать 1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся 2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное 3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать
Я ничего не упустил из главного?
Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп.
adeges написав:В общем пора резюмировать 1) ковид - выдумка. Тока пока не понятно чья, но с этим мы разберемся 2) альтернативное, но безусловно тоже правильное мнение: ковид с нами с 1913 года и никто еще не доказал обратное 3) чтобы заболеть нужно чтобы больной ковид, желательно в терминальной фазе заболевания, несколько раз кашлянул, а лучше чхнул тебе в лицо с расстояния не большего 30 см. Важно при это глубоко дышать
Я ничего не упустил из главного?
Это очень куценько.Очень важно, что маски не нужны.Пора прекратить издеваться над населением.По карантину всё идёт правильно - для мирового сообщества нужно делать вид, что он есть, пусть глупцы считают что и мы такие же.А в реальной жизни делать нужно так , как удобно, да и всё тут.И нечего пневмонии приписывать к короне, это совсем разное.Так мы дойдём и до пресловутых ДТП и утопленников.От короны, как известно, могут пострадать не только лёгкие, но и , например, мозг.А в таком сл можно и чуть ли не специально в лоб встречному ехать или вместо выныривания заныривать ещё глубже,и всё виновата корона будет.Пора прекращать этот цирк.Причём важно одними из первых в мире вместо вакцинации объявить, что мы победили корону чисто интелектуальным путём и смеёмся над потугами остальных недотёп.
Это с одной стороны зазеркалья. А с другой - Гейтс, чипы и 5G...
Сегодня, кстати, мракобесы под Главпочтампом протестовали - понимаешь ли, иностранная компания Эрикссон разворачивает богомерзкую сеть в Украине, а блюстителям чистоты эфира от вредоносного вирусогенерирующего излучениия ничего об этом не докладывают
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 04 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав: Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия.
У меня в заочном втором нема
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении. Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться