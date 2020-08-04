|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:33
beee написав:
Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.
Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться
Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6495
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1088 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37
vetka написав: beee написав:
Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.
Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться
Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?
Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально
-
beee
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:42
beee написав: vetka написав: beee написав:
Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.
Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться
Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?
Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально
Каким образом?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6495
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1088 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:43
Мизантрóп написав: Igneus написав:
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина
и, даже, судебная психиатрия
.
У меня в заочном втором нема
Может это зависит от специализации, а поскольку у меня уголовно-правовая, то без медицины в ней никак нельзя.
Если возбуждать уголовное дело, например, по нанесению телесных повреждений, то для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:44
Igneus написав:
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина
и, даже, судебная психиатрия
.
Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3940
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:49
shapo написав: Igneus написав:
Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина
и, даже, судебная психиатрия
.
Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?
Юрист - патологоанатом???
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6495
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1088 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7117
|1611287
|
Вів 04 сер, 2020 16:07
ЛОБ
|