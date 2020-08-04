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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1616161716181619 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: Вів 04 сер, 2020 21:33 beee написав: Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.

Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться

Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает? Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает? vetka Повідомлень: 6495 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37 vetka написав: beee написав: Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.

Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться

Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает? Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?

Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально beee Повідомлень: 60 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:42 beee написав: vetka написав: beee написав: Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.

Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться Варламов, в своём рассказе о перенесеном коронавирусе, писал, что им назначают уколы клексана в живот против образования тромбов, при бессимптомном течении.Так что шанс крякнуть от коронабесия у разных тут маразматиков и пенсионеров высокий и при отсутствие симптомов, если повезёт, конечно. Но, с другой стороны, они ж не лукашенко, чтобы чихать на вирус, но тайком лечиться

Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает? Что-то новенькое, вирус уже тромбоз вызывает?

Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально Вирус тромбоз вызывал, в первую очередь, изначально

Каким образом? Каким образом? vetka Повідомлень: 6495 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:43 Мизантрóп написав: Igneus написав:

Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия. Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаныи, даже,

У меня в заочном втором нема У меня в заочном втором нема

Может это зависит от специализации, а поскольку у меня уголовно-правовая, то без медицины в ней никак нельзя.

Если возбуждать уголовное дело, например, по нанесению телесных повреждений, то для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые. Может это зависит от специализации, а поскольку у меня уголовно-правовая, то без медицины в ней никак нельзя.Если возбуждать уголовное дело, например, по нанесению телесных повреждений, то для отнесения события правонарушения к тому или иному составу преступления нужно знать степени этих повреждений, а именно легкие, средней тяжести, тяжелые. Igneus Повідомлень: 652 З нами з: 29.08.18 Подякував: 247 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:44 Igneus написав: Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия. Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаныи, даже,



Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом? Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3940 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 21:49 shapo написав: Igneus написав: Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаны судебная медицина и, даже, судебная психиатрия. Не знаю, как у него, но в моей выписке из зачетной ведомости, которая является приложением к диплому юриста и без него недействительна, среди дисциплин указаныи, даже,



Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом? Патологоанатомом работать не пробовали устроиться с таким дипломом?

Юрист - патологоанатом??? Юрист - патологоанатом??? vetka Повідомлень: 6495 З нами з: 04.03.14 Подякував: 404 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1616161716181619 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7117 1611287

ЛОБ Вів 04 сер, 2020 16:07